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الأربعاء، 28-02-2024 01:00 م

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع هيونداي الأردن

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً عرضاً خاصاً لتمويل مجموعة مختارة من سيارات هيونداي، بالتعاون مع مؤسسة الوحدة للتجارة– هيونداي الأردن، وذلك في إطار حرص البنك الدائم على تقديم عروض وبرامج ترويجية مميزة لعملائه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وسيكون بإمكان العملاء الراغبين بشراء أي من موديلات سيارات هيونداي المدرجة في هذا العرض، والمتاح لغاية 10/4/2024، الاستفادة من مجموعة من المزايا والتي تتضمن؛ تمويل بنسبة 100% يصل لغاية 96 شهر، و سعر فائدة تفضيلي بنسبة 4% ثابت )وما يعادلها بنسبة 7.25% متناقص(، وتأمين شامل مجاني للسنة الأولى، وإعفاء من عمولة منح القرض، واسترداد نقدي بقيمة 500 دينار مع كل قرض سيارة، هذا بالإضافة الى شاحن مجاني للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانية إعادة الشراء للسيارة خلال أول سنة من تاريخ شرائها، وذلك ضمن إجراءات بسيطة وسريعة.

وفي تعليقه على هذا العرض قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومنافسة لعملائنا وذلك من خلال توفير العروض والحملات الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة التي تناسب احتياجاتهم التمويلية وتطلعاتهم". وأضاف: "يتيح هذا العرض لعملائنا اقتناء سيارة هيونداي جديدة من اختيارهم ضمن مجموعة واسعة من الموديلات المتاحة وذلك ضمن مزايا تفضيلية وخيارات ميسرة."


وتعليقاً على بدء هذه الحملة، قال السيد زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن:" نعتز بتعاوننا مع البنك العربي لتقديم هذا العرض الخاص والذي يأتي تماشياً مع سعينا المستمر لتقديم أفضل التسهيلات لزبائننا لاقتناء سيارات منتقاة من مجموعة سيارات هيونداي التي حازت على جوائز "سيارات العام" لعامي 2022 و2023، والتي تعتبر من سيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية الأكثر شعبية في سوقنا. يسهّل هذا العرض عملية الشراء وتوفير خيارات دفع مرنة ومناسبة لحاجات زبائننا وقدراتهم الشرائية، وإتاحة الفرصة لهم لامتلاك سيارتهم المفضلة بتسهيلات مميزة".

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وتجدر الإشارة إلى أن قروض تمويل السيارات من البنك العربي تتضمن العديد من المزايا التفضيلية، هذا إلى جانب وجود فريق مبيعات مختص لخدمة العملاء في أي وقت، مع إتاحة خيار تمويل أكثر من سيارة بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة وفقاً للأحكام والشروط الخاصة بذلك. كما يتيح البنك إمكانية تقديم طلب القرض إلكترونياً بكل سهولة عبر الخدمات المصرفية الرقمية للبنك العربي والتي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق "عربي موبايل" والخدمة المصرفية عبر الإنترنت "عربي أون لاين".

 

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