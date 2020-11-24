الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية : الوزارة تواصل استعداداتها لعودة الطلبة الى المدارس

مصطفى أبكى الأردنيين عبر برنامج الوكيل - فيديو

توجيهات من وزير الداخلية بشأن تطبيق اوامر الدفاع

أردنيتان حصلتا على مناصب ثقيلة في البيت الأبيض خلال عام

الكمامة بديلا للحظر والإغلاق

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشأن رواتب الموظفين

الامن العام : محاكمة شرطي حرر مخالفة كمامة وهو لا يرتديها

حقيقة الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

بدء توزيع أرقام جلوس طلبة التكميلي

النقل البري للوكيل : القرار باقٍ والمخالفة تصل إلى 110 دنانير

الثلاثاء، 24-11-2020 03:06 م

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً لعملاء برنامج عربي جونيَر بالتعاون مع منصّة أقرأ بالعربية

Arab Bank Premises


الوكيل الاخباري - ضمن سلسلة المزايا الحصرية التي يقدمها البنك العربي لعملاء "عربي جونيَر"- البرنامج الخاص بالأطفال واليافعين،  أطلق البنك العربي مؤخراً عرض اشتراك خاص بالتعاون مع منصّة "أقرأ بالعربية" من "المفكرون الصّغار" – المنصّة الرقميّة الرياديّة للقراءة المتدرجة والتي تسعى للارتقاء بمهارات اللّغة العربيّة وتعزيز الطّلاقة اللّغوية لدى الأطفال – وذلك في إطار سعي البنك المتواصل إلى تعزيز خدماته الرقمية وتوظيفها بطريقة مبتكرة تنسجم مع احتياجات عملائه وتلبي توقعاتهم.

اضافة اعلان

ويتيح العرض الذي يستمر لغاية 31/10/2021 لعملاء برنامج "عربي جونيَر" من البنك العربي اشتراك مجاني للاستفادة من الخدمات التعليمية المتاحة على المنصّة للأطفال من صفوف رياض الأطفال وحتى الثانوية، والتي تشمل مئات الكتب وأوراق العمل ومقاطع الفيديو والألعاب والاختبارات التّقييميّة. وبإمكان العملاء الاستفادة من هذا العرض لدى اشتراكهم بالمنصة من خلال تطبيق "عربي موبايل" من البنك العربي.


وفي تعليقه على إطلاق العرض الجديد، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يأتي إطلاق هذا العرض ضمن جهود البنك العربي المتواصلة لتعزيز الخدمات التي يوفرها لعملائه وتقديم قيمة مضافة لهم من خلال تفهم احتياجاتهم والاستجابة لها."

 

وأضاف: "يشكّل تعاوننا مع منصّة "أقرأ بالعربية" فرصة قيّمة لعملائنا من أولياء الأمور والمعلمين على حد سواء للاستفادة من المنصة لمساعدة أبنائهم وطلبتهم على اكتساب المهارات القرائيّة واللّغويّة، ومتابعة مدى تطوّر أدائهم."


من جهتها أعربت سلوى كتخدا، شريك ومديرة التطوير والنمو لشركة المفكرون الصغار عن اعتزازها قائلة: "نحن فخورون جداً بالتعاون مع البنك العربي والذي يأتي إنطلاقاً من إيماننا المشترك بأنَ إتقان اللَغة الأمَ هو المفتاح الأساسيَ للتَعليم، ولتحقيق ذلك فلابد من إعداد جيل قارئ ومثقَف."


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يقدم من خلال برنامج "عربي جونيَر" مجموعة واسعة من المزايا البنكية وغير البنكية، صممت لتشجع الآباء والأمهات على الادخار لمستقبل أبنائهم. ومن أبرز هذه المزايا: الاستفادة من خدمة التوفير الرقمي "إي-توفير" عبر تطبيق "عربي موبايل" والتي تتيح التوفير بسعر فائدة تصاعدي، ميزة "التوفير الفوري" والتي تمكن الوالدين من التوفير لأبنائهم تلقائياً مع كل عملية شراء يقومون بها ببطاقة الدفع أو البطاقة الائتمانية، وذلك من خلال تحويل نسبة مئوية أو قيمة تقريبية لحساب ابنائهم وإسوارة الدفع الذكي"BandPay"  التي تتيح الدفع من حساب بطاقة فيزا الدفع بدون الحاجة لإبراز البطاقة الفعلية والعديد من المزايا والخصومات والمكافآت الأخرى.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1313766736010287769

الأردنية للطيران و صن دايز تعلنان عن تسيير رحلة أسبوعية إلى دبي

zain-studio

إطلاق استوديو زين لخدمات التصوير والمونتاج

Talabat New Brand Logo-Colour

طلبات توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

MKT_WATCH-FIT_lifestyle-shot_pink&green_24-11-2020

كيف يمكن أن تساعدك ساعة Huawei WATCH FIT في الحفاظ على صحتك أثناء الدراسة؟

WhatsApp Image 2020-11-24 at 11.49.26 AM

البيطار: الاتصالات في الأردن الأقل سعراً والأعلى ضريبة

GetAttachment

أهمية السوق المفتوح في الأردن

أخبار متعلقة
Capthygure

البنك العربي يجدد رعايته لمركز الإسعاف الجوي الأردني للعام الخامس على التوالي

Arab Bank Premises

215.2 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للتسعة اشهر من العام 2020