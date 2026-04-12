البنك العربي يطلق قرضاً لتمويل منتجات الطاقة الشمسية

الوكيل الإخباري- أطلق البنك العربي مؤخراً قرضاً خاصاً لتمويل منتجات الطاقة الشمسية، بهدف تمكين العملاء من اعتماد حلول طاقة بديلة بطريقة مرنة وميسّرة بما ينسجم مع التوجه المتزايد نحو استخدام مصادر طاقة أكثر كفاءة. ويتماشى هذا الإطلاق مع استراتيجية البنك العربي لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤكد على التزامه بتقديم حلول مالية تدعم التنمية المستدامة وحماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة لدى العملاء. اضافة اعلان





ويمنح القرض تمويلاً يصل إلى 10,000 دينار أردني، مع فترة سداد مرنة تصل حتى 84 شهراً، بمعدل فائدة تنافسي وبدون أي عمولات، كما يتيح للعملاء حرية اختيار المورد، بالإضافة إلى الحصول على 3,000 نقطة مكافآت مع كل قرض، مما يعزز من قيمة المنتج ويحفّز العملاء على اعتماد حلول الطاقة المستدامة.



وفي تعليقه على إطلاق القرض، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يحرص البنك العربي على تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة للعملاء بهدف تمكينهم من اتخاذ خيارات ذكية وصديقة للبيئة بما يتناسب مع أسلوب حياتهم واحتياجاتهم المتجددة". وأضاف: "يسهم هذا المنتج في تمكين العملاء من إدارة استهلاكهم للطاقة بشكل أفضل، من خلال خيارات تمويل واضحة وبشروط مرنة وميسّرة."



وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يلتزم بتقديم حلول تمويلية تعزز الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، من خلال منتجات مبتكرة تدعم خيارات العملاء الصديقة للبيئة وتتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية.