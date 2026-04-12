البنك العربي يطلق قرضاً لتمويل منتجات الطاقة الشمسية

ويمنح القرض تمويلاً يصل إلى 10,000 دينار أردني، مع فترة سداد مرنة تصل حتى 84 شهراً، بمعدل فائدة تنافسي وبدون أي عمولات، كما يتيح للعملاء حرية اختيار المورد، بالإضافة إلى الحصول على 3,000 نقطة مكافآت مع كل قرض، مما يعزز من قيمة المنتج ويحفّز العملاء على اعتماد حلول الطاقة المستدامة.
وفي تعليقه على إطلاق القرض، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يحرص البنك العربي على تقديم حلول تمويلية مبتكرة وشاملة للعملاء بهدف تمكينهم من اتخاذ خيارات ذكية وصديقة للبيئة بما يتناسب مع أسلوب حياتهم واحتياجاتهم المتجددة". وأضاف: "يسهم هذا المنتج في تمكين العملاء من إدارة استهلاكهم للطاقة بشكل أفضل، من خلال خيارات تمويل واضحة وبشروط مرنة وميسّرة."
وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يلتزم بتقديم حلول تمويلية تعزز الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، من خلال منتجات مبتكرة تدعم خيارات العملاء الصديقة للبيئة وتتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية.
أخبار متعلقة
بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضاً تفاعلياً في الجامعة الأهلية في إطار تجديد الشراكة بين الطرفين
البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"
كيا تفوز بلقب "أفضل مُصنّع" في جوائز TopGear.com للسيارات الكهربائية 2026
كابيتال بنك ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) لتعزيز قياس البصمة الكربونية
زين تواصل دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام
العقبة تستضيف أول منصة دولية للاقتصاد الأزرق بمشاركة 25 دولة في سبتمبر 2026
البنك الأهلي الأردني يجدّد شراكته مع تكية أم علي دعمًا للأمن الغذائي في المملكة