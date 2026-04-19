البنك العربي يعتمد منصة Kinexys للمدفوعات الرقمية من بنك جيه بي مورغان

الوكيل الإخباري- أعلن البنك العربي، أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اعتماده لمنصة المدفوعات الرقمية Kinexys التابعة لبنك جيه بي مورغان، مما يتيح تمكين منظومة البنك المصرفية في منطقة الشرق الأوسط من اجراء المدفوعات عبر شبكة قائمة تعتمد تقنية البلوك تشين. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود البنك المتواصلة لتطوير وتعزيز خدماته في مجال المعاملات المصرفية والمدفوعات.





ويتيح هذا التعاون لفروع مختارة عبر شبكة البنك العربي، استخدام شبكة المدفوعات المعتمدة على تقنية البلوك تشين من Kinexys لاستكشاف حلول محددة تتعلق بالمدفوعات عبر الحدود للعملاء، وإدارة السيولة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي في البنك العربي.



وتوفر منصة Kinexys للمدفوعات الرقمية، وهي شبكة حسابات ايداع قائمة على تقنية بلوك تشين وقابلة للتطوير، خدمات تسوية المدفوعات التجارية وإدارة السيولة النقدية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يتيح لعملاء البنك العربي من الشركات والأفراد القدرة على إجراء المعاملات خارج ساعات عمل الأسواق المحددة، وتجاوز القيود المرتبطة بمواعيد الإقفال التقليدية في الأسواق.



وفي تعليقها على هذا التعاون قالت مرام الجزيرة - مديرة دائرة المؤسسات المالية والاستدامة: " تعكس هذه الخطوة متانة العلاقة طويلة الأمد مع جيه بي مورغان، والتي تغطي مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية. ويشكل التعاون في منصة Kinexys محطة جديدة ضمن مسارنا المستمر لتحديث بنيتنا التحتية الرقمية، وتعزيز كفاءة خدماتنا، وتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات عملائنا".



من جانبها، قالت أكشيكا غوبتا - حلول العملاء الرئيسيين العالمية، المدفوعات الرقمية - جيه بي مورغان سنغافورة: "تتمحور رؤيتنا حول بناء جيل جديد من البنى التحتية المالية، مدعومة بخبرة عميقة في القطاع وذلك لخدمة عملائنا بشكل أفضل. ويسعدنا أن ندعم البنك العربي في مساعيه لابتكار منظومة قائمة على تقنية البلوك تشين عبر شبكته العالمية، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا في المنطقة".