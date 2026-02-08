البنك العربي يعلن أسماء الفائزين في حملة حساب "شباب"

01:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763627 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن البنك العربي مؤخراً عن أسماء الفائزين بجوائز الحملة الخاصة بحساب "شباب"، والتي أُطلقت في شهر حزيران من العام الماضي تحت عنوان "مع حساب شباب السيارة صفت عندك". اضافة اعلان





وقدمت الحملة سيارتي Chery Arrizo 6 Pro لاثنين من عملاء برنامج "شباب"، وذلك في إطار حرص البنك العربي على مكافأة عملائه من فئة الشباب وتعزيز تجربتهم المصرفية من خلال تقديم عروض وحملات ترويجية ذات قيمة مضافة، تواكب أسلوب حياتهم وتشجعهم على الاستفادة من الحلول والخدمات الرقمية المتطورة التي يوفرها البنك.



وشمل السحب، الذي جرى وفق الشروط والأحكام المعتمدة للحملة، العملاء الحاليين والجدد الذين قاموا بفتح حساب "شباب" لدى البنك العربي ونفّذوا حركات شرائية لا تقل عن 100 دينار أردني من تاريخ فتح الحساب وحتى نهاية الحملة.



وفي تعليقه على إعلان الفائزين، أكدّ السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن، أن هذه الخطوة تأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز تجربة العملاء، لا سيما فئة الشباب، من خلال برامج وحملات تعزز تفاعلهم مع الخدمات المصرفية الرقمية وتواكب احتياجاتهم المتجددة.



ويُعد حساب "شباب" من البنك العربي أحد أبرز الحلول المصرفية المتكاملة المصممة خصيصاً لفئة الشباب، حيث يوفر إمكانية فتح الحساب إلكترونياً عبر تطبيق "عربي موبايل"، وإصدار بطاقة فيزا بدون رسوم شهرية، إلى جانب الحصول على نقاط مكافآت ترحيبية، وإعفاءات من بعض العمولات، وخصومات حصرية في مجموعة مختارة من المطاعم والمراكز الترفيهية، إضافة إلى خدمات مصرفية رقمية مجانية ومركز خدمة عملاء مخصص.

تم نسخ الرابط





