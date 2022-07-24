البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في حي الريان - شارع ياجوز

الوكيل الإخباري - افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه في منطقة حي الريان بموقعه الجديد والواقع في شارع ياجوز، وذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه في المملكة إضافة الى توفير مستويات خدمة تواكب متطلبات واحتياجات عملائه.

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ويضم الفرع الجديد إلى جانب الخدمات المصرفية الإعتياديةمركز متخصص لعملاء برنامج "إيليت" وموظفين مخصصين لخدمة عملاء عربي بريميوم بالإضافة إلى قسم الخدمات الذاتية على مدار الساعة والذي يشملكل من جهاز الخدمة الذاتية الذي يقدم خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الدفع / الصراف الآلي ذاتياً وفورياً وإصدار كشوفات الحساب ذاتياً وفورياً، وجهاز الصراف الآلي التفاعلي "ITM" والذي يتيح للعملاء إمكانية التواصل المباشر مع أحد موظفي خدمة العملاء بالصوت والصورة وذلك لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم المصرفية بشكل فوري وبمنتهى السهولة.

كذلك يقدم الفرع خدماتالصراف الآلي"ATM Plus" والتي تمكن العملاء من سحب النقد بضعف الحد اليومي المعتاد، وإيداع الشيكات الفورية والآجلة بالدينار الأردني على مدار الساعة، بالاضافة الى كافة خدمات الصراف الآلي المعتادة.



كما ويتوفر جهاز الصراف الآلي لخدمة العملاء من السيارة (DRIVE THRU) مما يتيح للعملاء إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان وخارج أوقات العمل الرسمي.

وبهذه المناسبة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: "يأتي افتتاح الفرع بموقعه الجديد ضمن حرص البنك العربي المستمرعلى توفير الحلول والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية." وأضاف: "يمتاز فرع الريان بتصميمه العصري وخدماته الرقمية المتكاملة ليوفر تواصل أفضل مع العملاء ويمنحهم تجربة مصرفية رقمية فريدة على مدار الساعة تتماشى مع متطلباتهم وأسلوب حياتهم بالشكل الذي يضمن خدمتهم بطريقة أسرع وأكثر فاعلية."



وتجدر الإشارة هنا الى أن البنك العربي يقدم مجموعة من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية وذلك من خلال تطبيقه "عربي موبايل" بتصميمه الجديد والمطوّر، بالإضافة إلى الخدمة المصرفية عبر الإنترنت "عربي أون لاين".

كما أنه بإمكان الأفراد الراغبين في فتح حسابات لدى البنك العربي تحميل تطبيق "عربي موبايل" من خلال متاجر التطبيقات: آبل ستور، جوجل بلاي، أو هواوي آب جاليري واستخدام خيار "فتح حساب جديد" المتاح عبر التطبيق لإدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب جديد لدى البنك العربي إلكترونياً. كما ويقدم البنك من خلال تطبيقه "عربي نكست" وهو الأول من نوعه في المملكة المخصص لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة باقة شاملة من المزايا الجديدة والخدمات الرقمية المتكاملة صممت خصيصاً لتلبية احتياجاتهذا القطاع.