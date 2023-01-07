البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في سوق باب المدينة مول في الزرقاء

الوكيل الإخباري - افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه الجديد في سوق باب المدينة مول في الزرقاء، وذلك في إطار توجه البنك لتعزيز تواجده في المناطق الحيوية في المملكة وحرصه الدائم على تقديم حلول مصرفية متكاملة لعملائه وتلبية احتياجات مختلف الشرائح والقطاعات في المملكة.

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ويضم الفرع الجديد إلى جانب الخدمات المصرفية الاعتيادية مركز متخصص لخدمة عملاء برنامج "إيليت" وموظفين مخصصين لخدمة عملاء "عربي بريميوم" وعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قسم الخدمات الذاتية على مدار الساعة والذي يوفّر جهاز الصراف الآلي التفاعلي "ITM" والذي يتيح للعملاء إمكانية التواصل المباشر مع أحد موظفي خدمة العملاء بالصوت والصورة وذلك لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم المصرفية بشكل فوري وبمنتهى السهولة.

كذلك يقدم الفرع خدمات الصراف الآلي "ATM Plus" والتي تمكن العملاء من سحب النقد بالدينار الأردني والدولار الأمريكي بضعف الحد اليومي المعتاد، وإيداع الشيكات الفورية والآجلة بالدينار الأردني على مدار الساعة، وخدمة الإيداع النقدي الفوري بالدينار الأردني والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى كافة خدمات الصراف الآلي المعتادة.



وبهذه المناسبة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يأتي افتتاح الفرع الجديد في الزرقاء ضمن حرصالبنك المستمر على التواصل الدائم والفعّال مع قاعدة عملائه في مختلف مناطق المملكة لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم وفقا لأحدث المعايير المصرفية.

" وأضاف: "يوفر الفرع مجموعة واسعة من الخدمات والأنظمة المصرفية المتكاملة لضمان خدمة العملاء بطريقة أسرع وأكثر فاعلية وبمنتهى الخصوصية والامان ".

والى جانب شبكة فروعه الواسعة في المملكة، يقدم البنك العربي مجموعة من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية المتطورة من خلال تطبيقه "عربي موبايل"، بالإضافة إلى الخدمة المصرفية عبر الإنترنت "عربي أون لاين".

كما أنه بإمكان الأفراد الراغبين في فتح حسابات لدى البنك العربي تحميل تطبيق "عربي موبايل" من خلال متاجر التطبيقات: آبل ستور، جوجل بلاي، أو هواوي آب جاليري واستخدام خيار "فتح حساب جديد" المتاح عبر التطبيق لإدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب جديد لدى البنك العربي إلكترونياً.

كما ويقدم البنك من خلال تطبيقه "عربي نكست" وهو الأول من نوعه في المملكة المخصص لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة باقة شاملة من المزايا الجديدة والخدمات الرقمية المتكاملة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع.