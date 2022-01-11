البنك العربي يفتتح فرع الهاشمي الشمالي في موقعه الجديد

الوكيل الاخباري - افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه في منطقة الهاشمي الشمالي بموقعه الجديد والواقع في شارع البطحاء – مجمع رقم 19، وذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه في المملكة إضافة الى توفير مستويات خدمة تواكب متطلبات واحتياجات عملائه.

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وبهذه المناسبة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– الأردن: “يأتي افتتاح البنك العربي لفرعه الجديد في منطقة الهاشمي الشمالي ضمن حرصه المستمر على التواصل الدائم والفعّال مع قاعدة عملائه في مختلف مناطق المملكة.”

وأضاف: “يوفر الفرع بموقعه الجديد مجموعة واسعة من الخدمات والأنظمة المصرفية المتكاملة لضمان خدمة العملاء بطريقة أسرع وأكثر فاعلية وفقاً لأعلى معايير الجودة”.



كما ويقدم الفرع الجديد لعملائه باقة شاملة من الخدمات المصرفية المعتادة إلى جانب خدمات برنامج “عربي بريميوم” المقدمة عن طريق مدير علاقة مختص، هذا بالإضافة إلى جهاز الصراف الآلي والذي يتيح للعملاء إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان والتي تشمل: خدمة سحب مبلغ نقدي بالدينار الأردني والدولار الأمريكي بضعف الحد اليومي المعتاد، وإيداع الشيكات الفورية والآجلة بالدينار الأردني، وخدمة الايداع النقدي الفوري بالدينار الأردني والدولار الأمريكي، والعديد من الخدمات الأخرى.

