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السبت، 13-02-2021 12:51 م

البنك العربي يقدم خدمة التوصيل مع أوبر عبر تطبيق عربي موبايل

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الوكيل الاخباري - أطلق البنك العربي في الأردن مؤخرا خدمة التوصيل عبر تطبيق "عربي موبايل" بالتعاون مع شركة "أوبر"العالمية، ليكون بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "أوبر" لإطلاق خدمة التوصيل عبر تطبيقه.

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ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز سلسلة خدماته الرقمية وتفعيل خدمات مبتكرة توفر وقت وجهد العملاء، وتنسجم مع تطلعاتهم المتجددة ورغباتهم المتنوعة.


وتتيح هذه الخدمة الجديدة لعملاء البنك العربي الحاليين والجدد من مستخدمي تطبيق "عربي موبايل"العديد من المزاياالمتعلقة بطلب توصيلة من خلال "أوبر" عبر تطبيق "عربي موبايل" كطلب توصيل العملاء من أي وجهة يرغبون بهاوإلى وجهات محددة مسبقاً من خلال خدمة العروض والمواقع المتاحة على تطبيق "عربي موبايل"من البنك العربي مثل: طلب توصيل من وإلى أي من فروع البنك العربيأوالصرافات الآلية أوالصرافات الآلية التفاعلية أوأجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في المملكة، بالإضافةإلى مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم ونقاط البيع المختلفة التي تتيح العديد من العروض المتوفرة لعملاء البنك العربي.


وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة الجديدة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن:"نواصل في البنك العربي تقديم خدمات حصرية ومتطورة لعملائنا من خلال تبني أحدث الحلول على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية، وتوظيفها بما يلبي احتياجاتهم ونمط حياتهم".

 

وأضاف:"تتيحالخدمة الجديدة لكافة عملائنا من مستخدمي تطبيق "عربي موبايل" فرصة الاستفادة من العديد من المزايا التيتشكل إضافة نوعية للخدمات الرقمية المقدمة من البنك، حيث تسهل على العملاء الوصول إلى شبكة فروع وصرافات البنك العربي بالإضافة إلى أماكن توفرعروضالبنك المختلفة، مما يوفر على العملاء الوقت والجهد ويقدم لهم تجربة مصرفية متكاملة."


وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق "عربي موبايل" من البنك العربي يضم باقة واسعة من الحلول البنكية الرقمية التي تتيح لعملاء البنك إنجاز الكثير من المعاملات المصرفية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان.

 

كما بإمكان الأفراد الراغبين في فتح حسابات لدى البنك العربي تحميل تطبيق "عربي موبايل" من خلال متاجر التطبيقات: آبل ستور، جوجل بلاي، أو هواوي آب جاليري واستخدام خيار "فتح حساب جديد" المتاح عبر التطبيق لإدخال البيانات المطلوبة وفتح حساب جديد لدى البنك العربي إلكترونياً دون الحاجة لزيارة الفرع.


 




 

 


 

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