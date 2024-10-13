البنك العربي يقدّم خدمة حجز تذاكر الطيران عبر تطبيق "عربي موبايل" بالتعاون مع الملكية الأردنية

الوكيل الإخباري- أعلن البنك العربي مؤخراً عن إطلاق خدمة حجز تذاكر الطيران رقمياً عبر تطبيق "عربي موبايل" بالتعاون مع الملكية الأردنية، حيث يستطيع العملاء من خلالها حجز رحلات الطيران عبر الملكية الأردنية من وإلى أي وجهة بشكل فوري عبر تطبيق البنك بطريقة سلسة ومريحة.

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ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة ضمن استراتيجية البنك العربي الرامية إلى توفير أحدث الخدمات والحلول المصرفية الرقمية وتوظيفها لتقديم تجربة مصرفية متطورة وسلسة توفر وقت وجهد العملاء.

وتتيح هذه الخدمة إمكانية التخطيط للسفر والبحث عن رحلات الطيران المتاحة، وإتمام عملية الحجز بشكل آمن مباشرة عبر تطبيق "عربي موبايل" بخطوات بسيطة، مع التمتع بخصم 5% على أسعار تذاكر الملكية الأردنية عند الحجز عبر التطبيق. كما تمنح الخدمة الجديدة إمكانية الدفع مباشرة بأي طريقة تناسب العميل سواء باستخدام أي من حسابات البنك العربي أو من خلال البطاقة الائتمانية.



وفي تعليقه على هذه الحملة قال السيد يعقوب معتوق - مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يشكل إطلاق هذه الخدمة الجديدة بالتعاون مع الملكية الأردنية، خطوة رائدة تعكس التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لإثراء تجربة عملائه تماشياً مع احتياجاتهم المتجددة". وأضاف: "يأتي إطلاق خدمة حجز تذاكر الطيران بشكل رقمي بما فيها من إمكانية الحصول على خصم تفضيلي بالتعاون مع الملكية الأردنية، ضمن سلسلة الخدمات الرقمية المميزة التي يوفرها البنك العربي عبر تطبيق "عربي موبايل" والتي من شأنها أن تقدم تجربة مصرفية متطورة وسلسة للعملاء، مما يسهل عليهم التخطيط للسفر والتمتع بتجربة مصرفية متطورة من شأنها توفير الوقت والجهد."



من جانبه أكد السيد كريم مخلوف - رئيس القطاع التجاري للملكية الأردنية، على أهمية التعاون ما بين المؤسسات الأردنية الرائدة لتقديم أفضل الخدمات المطورة والمميزة للزبائن، معبرا عن سعادته بهذا التعاون والذي يهدف الى تقديم خدمات الحجز والسفر على متن رحلات الملكية الأردنية بطرق مبتكرة وامنه من خلال تطبيق "عربي موبايل" لتحفيز التوجه الالكتروني في السوق الاردني، مؤكدا على سعي الملكية الأردنية لتلبية حاجات المسافرين بأفضل وأسهل الطرق المتاحة في ظل العصر التكنولوجي والتطور المستمر.