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السبت، 04-02-2023 12:43 م

البنك العربي يقدّم خدمة "Apple Pay" لعملائه

Arab-Bank


الوكيل الإخباري - أعلن البنك العربي مؤخراً عن توفير خدمة "Apple Pay" لعملائه والتي تعد أحد وسائل الدفع الأكثر أماناً وخصوصية، ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى توفير أحدث حلول الدفع لعملائه وتوظيفها لتقديم تجربة بنكية سلسة لهم.اضافة اعلان

وتتيح الخدمة الجديدة لعملاء البنك العربي القدرة على القيام بعمليات دفع لاتلامسية بتمرير أجهزة iPhone أوApple Watch، الخاصة بهم على أجهزة الدفع لإتمام معاملات الشراء بكل أمان، حيث تتم المصادقة عليها باستخدام تقنية التعرّف على الوجه (Face ID)، أو البصمة (Touch ID) أو عن طريق ادخال رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة الى رمز الأمان لمرة واحدة. وتتوفر الخدمة الجديدة لدى العديد من نقاط البيع كمحلات السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة والعديد من الأماكن الأخرى.

 كما ويمكن للعملاء استخدام خدمة Apple Pay على iPhone وiPad وأجهزة Mac للقيام بعمليات الشراء بكل سرعة وسهولة عبر التطبيقات الذكية أوعلى الإنترنت عبر متصفح Safari دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال معلومات الشحن والفواتير في كل مرة. 
وتتميز خدمة "Apple Pay" بأعلى درجات الخصوصية والأمان، حيث لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز أو على خوادم "Apple"، بل يتم تعيين رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في "Secure Element"، وهي شريحة معتمدة مصممة وفق أعلى معايير الصناعة ومهيأة لتخزين معلومات الدفع على الجهاز بكل بأمان.

وبهذه المناسبة قال السيد يعقوب معتوق، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار حرصنا المتواصل على تقديم حلول دفع متكاملة ومنافسة لعملائنا تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم المتنوعة." وأضاف: "تعد خدمة "Apple Pay" الجديدة والتي تتميز بالسرعة والسهولة والأمان إضافة نوعية ضمن سلسلة الخدمات الرقمية المميزة التي يوفرها البنك العربي عبر تطبيق "عربي موبايل" لتقديم تجربة مصرفية متطورة لعملائه من شأنها مواكبة أحدث التقنيات في قطاع الدفع الرقمي."
ويمكن تفعيل خدمة "Apple Pay" على جهاز ال iPhone من خلال فتح تطبيق "Wallet"، والضغط على إشارة " + "، ثم متابعة باقي الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو بطاقة الدفع من البنك العربي على أي من أجهزة iPhone أو Apple Watch أو iPad أوMac، والبدء باستخدام الخدمة على الجهاز المحدد، فضلاً عن الاستفادة من جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات البنك العربي.
للمزيد من المعلومات حول خدمة "Apple Pay"، يرجى زيارة: https://www.apple.com/jo/apple-pay/  وحول تفعيلها عبر تطبيق "عربي موبايل":  https://www.arabbank.jo/mainmenu/home/ways-to-bank/apple-pay

 




 

 


 

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