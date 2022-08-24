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الأربعاء، 24-08-2022 02:11 م

البنك العربي يكافئ عملاءه الطلبة الناجحين في التوجيهي

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الوكيل الإخباري - أطلق البنك العربي مؤخراً حملة لمكافأة عملاء برنامجيه "شباب" و "عربي جونيَر" من الطلبة الناجحين في امتحانات التوجيهي لهذا العام وذلك من خلال منحهم نقاط ضمن برنامج "نقاط العربي" بقيمة تعادل ضعف معدلهم في التوجيهي. ويأتي إطلاق هذه الحملة احتفاءً من البنك العربي بالطلبة الناجحين وتقديراً لجهودهم التي بذلوها خلال العام الدراسي.اضافة اعلان



وتتيح هذه الحملة والتي تستمر لغاية 31 آب 2022 لطلاب التوجيهي لعام 2022 الناجحين من عملاء برنامجي "شباب" و"عربي جونيَر" الحصول على النقاط من خلال زيارة أي فرع من فروع البنك العربي وتزويدهم بشهادة التوجيهي أو أي إثبات للمعدل، ليتم قيد النقاط في حساب الطالب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الحملة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بهذه الحملة. كذلك يمكن للطلاب الناجحين في التوجيهي لهذا العام والراغبين بالاستفادة من مزايا هذه الحملة فتح حساب لدى البنك العربي وتحميل تطبيق "عربي موبايل" من خلال متاجر التطبيقات: آبل ستور أو جوجل بلاي أو هواوي آب جاليري واستخدام خيار "فتح حساب جديد" المتاح عبر التطبيق لإدخال البيانات المطلوبة ومن ثم القيام بزيارة سريعة لأقرب فرع للبنك العربي لتفعيل الحساب الجديد واستلام بطاقة فيزا الدفع.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن برنامج "نقاط العربي" من البنك العربي، وهو برنامج ولاء خاص بعملاء البنك العربي، حيث يمنح هذا البرنامج العملاء نقاط مكافآت بناءً على تعاملاتهم اليومية مع البنك ويتيح لهم تجميع النقاط على العديد من معاملاتهم المصرفية واستبدال هذه النقاط بالنقد أو بقسائم شرائية مجانية لدى مجموعة واسعة من المحلات بالإضافة إلى إمكانية الدفع بواسطة هذه النقاط عبر تطبيق الدفع "عربي موبي كاش".


 




 

 


 

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