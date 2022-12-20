البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً"

الوكيل الإخباري - كرم البنك العربي موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً" تقديراً لجهودهم التطوعية في النشاطات والمبادرات المختلفة التي نفذها البنك خلال العام والهادفة إلى خدمة المجتمع المحلي.

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وجاء هذا التكريم خلال حفل خاص أقيم في مبنى الإدارة العامة للبنك العربي بحضوررئيس مجلس إدارة البنك السيد صبيح المصري،والمدير العام التنفيذي الآنسة رندة الصادق وعدد من مدراء القطاعات والدوائر والموظفين.



وأعرب الموظفون المكرّمون عن شكرهم واعتزازهم بالتقدير الذي تلقوه من البنك، مؤكدين على التزامهم المستمر بالمشاركة في مختلف النشاطات والمساهمة في جهود تطوير مجتمعهم المحليّ وتحقيق التنمية المستدامة.



يذكر أن فريق متطوعي البنك العربي نفذ ما يقارب 64 مبادرة مجتمعية خلال العام الحالي بمشاركة أكثر من460 موظف وموظفة وعائلاتهم من مختلف الدوائر والأقسام، كما بلغ عدد المشاركات التطوعية 748 مشاركة وبلغ عدد المستفيدين من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي دعمها البنك خلال العام في إطار جهوده المتعلقة بالاستدامة ما يقارب 80,000 مستفيد من مختلف الفئات عبر المملكة.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة.ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.

