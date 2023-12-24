البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً"

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- أقام البنك العربي مؤخراً حفلاً خاصاً في مبنى الإدارة العامة للبنك تقديراً للدور المميز الذي يقوم به المتطوعون في برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً". وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة البنك العربي السيد صبيح المصري والمدير العام التنفيذي الآنسة رندة الصادق وعدد من مدراء القطاعات والدوائر والموظفين.وشهد الحفل تكريم فريق متطوعي البنك العربي الذين شاركوا خلال العام بمجموعة من النشاطات والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع المحلي في العديد من المجالات منها: الصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.وعبّر الموظفون المكرّمون خلال الحفل عن شكرهم واعتزازهم بالتقدير الذي تلقوه من البنك، والذي يشكل حافزاً لهم لمواصلة التطوع بوقتهم وجهدهم لدعم الأنشطة والمبادرات الرامية إلى خدمة المجتمع وتنميته.يذكر أن فريق متطوعي البنك العربي نفذ ما يقارب 74 مبادرة مجتمعية خلال العام الحالي بمشاركة أكثر من 412 موظف وموظفة من مختلف الدوائر والأقسام، كما بلغ عدد المشاركات التطوعية 972 مشاركة وبلغ عدد المستفيدين من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي دعمها البنك خلال العام في إطار جهوده المتعلقة بالاستدامة ما يقارب 377,000 مستفيد من مختلف الفئات عبر المملكة.وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة والتي تطوع من خلالها المئات من موظفي البنك كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية من خلال الصرافات الآلية والخدمات المصرفية الرقمية بالإضافة إلى بطاقة معاً الائتمانية البلاتينية.