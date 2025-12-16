البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية "معاً"

الوكيل الإخباري- نظّم البنك العربي مؤخراً حفله السنوي لتكريم المتطوعين في برنامجه للمسؤولية المجتمعية "معاً"، تقديراً لجهودهم المتميزة ومساهماتهم الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي. وقد أقيم الحفل في مبنى الإدارة العامة للبنك بحضور رئيس مجلس إدارة البنك العربي السيد صبيح المصري والمدير العام التنفيذي الآنسة رندة الصادق وعدد من مدراء القطاعات والدوائر والموظفين.



وتخلّل الحفل تكريم فريق المتطوعين من موظفي البنك الذين شاركوا خلال العام في مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع المحلي، شملت مجالات الصحة، وحماية البيئة، ومكافحة الفقر، والتعليم، ودعم الأيتام وتمكين المرأة.وقد عبّر الموظفون المكرّمون خلال الحفل عن اعتزازهم بهذا التقدير الذي يشكل حافزاً لمواصلة التطوع وتقديم الوقت والجهد لدعم المبادرات المجتمعية.



وشهد برنامج "معاً" خلال العام نمواً ملحوظاً تمثّل في ارتفاع أعداد المتطوعين والمستفيدين من المبادرات، بما يعكس التزام البنك المتواصل تجاه خدمة المجتمع وتعزيز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

