البنك العربي يكرّم موظفيه المتطوعين ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية "معاً"

وتخلّل الحفل تكريم فريق المتطوعين من موظفي البنك الذين شاركوا خلال العام في مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع المحلي، شملت مجالات الصحة، وحماية البيئة، ومكافحة الفقر، والتعليم، ودعم الأيتام وتمكين المرأة.وقد عبّر الموظفون المكرّمون خلال الحفل عن اعتزازهم بهذا التقدير الذي يشكل حافزاً لمواصلة التطوع وتقديم الوقت والجهد لدعم المبادرات المجتمعية.
وشهد برنامج "معاً" خلال العام نمواً ملحوظاً تمثّل في ارتفاع أعداد المتطوعين والمستفيدين من المبادرات، بما يعكس التزام البنك المتواصل تجاه خدمة المجتمع وتعزيز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال العام الحالي، نفّذ فريق متطوعي البنك العربي 93 نشاطاً تطوعياً خلال العام الحالي بمشاركة أكثر من 579 موظفاً وموظفةً من مختلف إدارات وأقسام وفروع البنك، فيما بلغ عدد المشاركات التطوعية 1,262 مشاركة. وقد وصل عدد المستفيدين من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي دعمها البنك خلال العام في إطار جهوده المتعلقة بالاستدامة ما يقارب 1,900,000مستفيداً ومستفيدةً من مختلف الفئات عبر المملكة.
