البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

وشارك في الحملة أكثر من 70 متطوعاً من موظفي البنك وعائلاتهم، بهدف الإسهام في زيادة رقعة المساحات الخضراء في المملكة، والحد من تأثيرات التغير المناخي على التنوع الحيوي واستدامته في المحمية. وتضمنت الحملة تنفيذ عدد من الأعمال الميدانية شملت الحفر، ونقل التربة الزراعية، وغرس الأشتال، والسقاية، بالإضافة إلى تنسيق الأرض.
ويجسد هذا المشروع استمرار التعاون بين البنك العربي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة منذ عام 2009، والذي أثمر على مدى السنوات الـ17 الماضية عن تنفيذ العديد من المبادرات البيئية الهادفة إلى دعم حماية الطبيعة والمحافظة على الموارد الطبيعية في الأردن. كما تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوعي البيئي وتعزيز الاهتمام بالمساحات الخضراء، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على البيئة والمجتمع.
وأنشئت محمية غابات دبين عام 2004 من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وتمتد على مساحة تقارب 8.5 كم² في شمال الأردن. وتتميز بمناخ البحر الأبيض المتوسط وتنوع حيوي غني، وتسيطر عليها غابات الصنوبر الحلبي. وتُعد من أهم المواقع البيئية التي تضم مئات الأنواع النباتية والحيوانية ذات القيمة الوطنية والعالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن دعم البنك العربي لهذه المبادرة يأتي في إطار استراتيجيته على صعيد الاستدامة، والتي تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة، ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية «معاً» إحدى ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والتعليم، ودعم الأيتام وتمكين المرأة.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب
-
منصّة زين تواصل دعمها لمركز قنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان للعام الخامس على التوالي
-
البنك العربي يدعم مشاريع تشجير مستدامة في محافظة مادبا
-
بنك صفوة الإسلامي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي 2026 دعماً للابتكار والتحول الرقمي
-
"البوتاس العربية" تبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية
-
تكية أم علي تطلق تعهّد بقيمة مليوني دينار أردني لدعم 3,000 طفل في قطاع غزة من خلال برنامج “تعافي أطفال غزة”
-
المركزية لكزس تستضيف فعالية "لكزس X إكيبانا: فنّ التعبير الصامت" احتفاءً بالحِرفية والإرث الثقافي اليابانيَّين
-
مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظّم بطولة PMNC PUBG MENA WC بالتعاون مع Tencent العالمية