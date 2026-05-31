البنك العربي يواصل تنفيذ جلسات توعية مالية للشباب بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد
الأحد، 31-05-2026 12:55 م

الوكيل الإخباري-   واصل البنك العربي، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، تنفيذ سلسلة من جلسات التوعية المالية التي تستهدف فئة الشباب من عمر 18 إلى 26 عامًا في عدد من محافظات المملكة (الزرقاء وعجلون والعقبة)، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم وتعزيز الشمول والوعي المالي لدى الشباب، وانطلاقًا من استراتيجيته في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وتهدف هذه الجلسات إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية في مجال الإدارة المالية الشخصية، بما يسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة والتي من شأنها ان تحسّن ظروفهم المعيشية وتدعم مساراتهم المهنية المستقبلية بثقة ووعي.


وقدّم الجلسات فريق من موظفي البنك المتخصصين في المجال المالي، حيث تميزت الجلسات بطابعها التفاعلي والتطبيقي، وغطت مجموعة من المحاور الأساسية مثل: مفهوم وأهمية التخطيط المالي الشخصي، وإعداد الموازنات، والتمييز بين الحاجات والرغبات، والتعريف بالخدمات المالية والرقمية.


ويسعى هذا التعاون بين البنك العربي ومؤسسة ولي العهد إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام من خلال تقديم محتوى تدريبي متكامل يركز على تنمية المهارات المالية الأساسية لدى الشباب، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات الاقتصادية بطريقة فعالة.


مؤسسة ولي العهد تأسست في عام 2015، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وإيمانه بقدرات الشباب الأردني. وتسعى المؤسسة إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال مسارات عملها الثلاثة: المشاركة الاقتصادية، القيادة، والتنمية المجتمعية المستدامة، عبر 27 موقعاً حول المملكة، تشمل مكاتب في جميع المحافظات.

