البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج شهر رمضان في متحف الأطفال الأردن

الوكيل الاخباري - قدّم البنك العربي دعمَه لبرنامج "شهر رمضان" الذي ينظمه متحف الأطفال الأردن تحت مظلة برنامج "التواصل مع المجتمع"، والذي يعدُّ البنك العربي داعمَه الرئيسي منذ عام 2014.

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ويعود برنامجُ شهر رمضان في متحف الأطفال هذا العام بفعاليات تعكس روح وأجواء الشهر الكريم، والتي تشمل العديد من الأنشطة والبرامج الثرية، تتضمن السوق القديم، ومقهى السوق مع السيد سارد الذي يسرد للأطفال حكايات رمضانية بطريقة تجمع بين أحداث من الماضي والحاضر، بالإضافة إلى حوار الشخصيات من العصر الإسلامي الذهبي الذي يتضمن اكتشافاتهم واختراعاتهم مثل الرحالة ابن بطوطة، وعالم الرياضيات الخوارزمي، بالإضافة إلى المزيد من الأنشطة المتنوعة ذات الطابع الرمضاني.



كما رعى البنك العربي خلال الشهر الفضيل إقامة إفطارين خيريين للأطفال من دور رعاية الأيتام والجمعيات الخيرية من ضمن برنامج الإفطارات الخيرية الذي اعتاد المتحف تقديمه في رمضان كل عام. وقد رافق عدد من متطوعي البنك الأطفال بجولة في المتحف شملت أنشطة تفاعلية وتعليمية، بما في ذلك التعرّف على بعض رموز شهر الفضيل، بالإضافة إلى فقرة العرض العلمي التي تضمنت تجارب علمية بطابع فُكاهي. وفي نهاية الجولة، قام متطوعو البنك بتوزيع الهدايا على الأطفال ضمن أجواء مليئة بالبهجة والفرح.



ويعتبر هذا الدعم جزء من مبادرات البنك العربي ضمن برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية (معاً)، الذي يسهم في دعم عدة قطاعات منها التعليم، حيث يدعم البنك العربي برنامجَ "التواصل مع المجتمع" من متحف الأطفال، والذي يضم العديدَ من الفعاليات والأنشطة الثرية، التي تركز على أهم المناسبات والقضايا التي تهم الطفل والعائلة، إذ يندرج تحته أيضاً برامج شهر المياه واليوم العربي للشمول المالي وشهر اللغة العربية وشهر الطفل العربي.

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