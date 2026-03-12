البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج "شهر رمضان" في متحف الأطفال

11:47 م

الوكيل الإخباري- واصل البنك العربي دعمه لبرنامج "شهر رمضان" الذي ينظمه متحف الأطفال ضمن برنامج "التواصل مع المجتمع" للعام الثاني عشر على التوالي، وذلك في إطار التزامه المتواصل بدعم المبادرات التعليمية والمجتمعية التي تستهدف الأطفال والعائلات. اضافة اعلان





وركز برنامج "شهر رمضان" لهذا العام على إحياء فكرة المجالس العربية التي شكّلت عبر التاريخ جزءًا أصيلًا من الحياة الاجتماعية والثقافية، حيث كانت العائلات تجتمع للاستماع الى قصص الأجداد وحكاياتهم، فيما كان طلاب العلم يلتقون بالشيوخ والعلماء لتبادل المعرفة.



وتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي أتاحت للزوّار التعرّف إلى اسهامات عدد من العلماء العرب والمسلمين الذين تركوا بصمة بارزة في مسيرة المعرفة الإنسانية، الى جانب مجموعة من الأنشطة العلمية والفنية ذات الطابع الرمضاني صُمِّمت لتناسب الأطفال من عمر عام إلى 12 عامًا، من بينها نشاط صناعة المسابح والفوانيس الملونة، وتجارب "السيد واي" وغيرها من الأنشطة التفاعلية التي تجمع بين التعلّم والترفيه. كما رافق مسحراتي رمضان الأطفال والعائلات في جولة داخل قاعة المعروضات مجسدا أحد أبرز تقاليد الشهر الفضيل.



وفي سياق متصل، رعى البنك العربي خلال الشهر الفضيل إقامة إفطارين خيريين للأطفال من دور رعاية الأيتام والجمعيات الخيرية، ضمن برنامج الإفطارات الخيرية الذي يقدّمه المتحف سنويًا خلال شهر رمضان المبارك، وقد رافق عدد من متطوعي البنك الأطفال في جولة داخل قاعة معروضات المتحف التي تضم أكثر من 195 معروضة تعليمية تفاعلية، حيث شاركوهم مجموعة من الأنشطة التي أتاحت لهم فرص اللعب والاكتشاف. كما تخللت الفعالية فقرة خاصة لشخصية الحكواتي الذي قدّم قصصاَ وحكايات للأطفال بأسلوب مشوّق، واختتمت الجولة بتوزيع الهدايا على الأطفال ضمن أجواء مليئة بالبهجة والفرح