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البنك العربي يواصل دعمه لحملة التوعية المرورية "مدرستي فرحتي"

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البنك العربي
الأحد، 22-09-2024 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   تزامنا مع العودة إلى المدارس، واصل البنك العربي رعايته لحملة "مدرستي فرحتي" في إطار التزامه بدعم وخدمة المجتمعات المحلية، حيث تم إطلاق الحملة بالتنسيق مع إدارة السير المركزيّة، بهدف تعزيز السلامة على الطرقات وزيادة وعي الطلاب حول القواعد المرورية الرئيسية مثل الطرق الصحيحة لعبور الشارع وتجنب المواقف الخطرة على الطرقات وغيرها من القواعد المرورية.

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وتستهدف حملة "مدرستي فرحتي" 60,000 طالب وطالبة من مختلف مدارس المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 12 سنة، وتهدف للحد من حوادث الدهس من خلال إرشاد الطلبة بشكل مستمر وبطرق أكثر فعالية. حيث يتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال عقد ورشات عمل تثقيفية ومحاضرات تفاعلية، بالإضافة إلى توزيع 60 ألف لعبة تعليمية وكتيبات تلوين وألوان وحافظات أقلام وحقائب، وكتيب يحمل اسم الحملة، يقدم للطلاب مجموعة متنوعة من القواعد والإرشادات بلغة سهلة على شكل قصص حوارية وبأسلوب يشد انتباههم. وقد شارك موظفو البنك العربي في حملة التوعية المرورية من خلال توزيع المواد التوعوية والتعليمية والحقائب على الطلاب في بعض المدارس الحكومية في العاصمة عمان في اليوم الأول من العام الدراسي.


ويأتي دعم البنك لهذه المبادرة في إطار برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والذي يعنى بمجموعة من القضايا التي تنسجم مع قيم المواطنة والمساهمة في التنمية المجتمعية، بما في ذلك المبادرات والنشاطات التي تعنى بالأطفال انسجامًا مع اهتمامه بهذه الفئة العمرية من خلال دعم البرامج والمبادرات التثقيفية والتوعوية الهادفة الموجهة لهم.

 
gnews

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