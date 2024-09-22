البنك العربي يواصل دعمه لحملة التوعية المرورية "مدرستي فرحتي"

الوكيل الإخباري- تزامنا مع العودة إلى المدارس، واصل البنك العربي رعايته لحملة "مدرستي فرحتي" في إطار التزامه بدعم وخدمة المجتمعات المحلية، حيث تم إطلاق الحملة بالتنسيق مع إدارة السير المركزيّة، بهدف تعزيز السلامة على الطرقات وزيادة وعي الطلاب حول القواعد المرورية الرئيسية مثل الطرق الصحيحة لعبور الشارع وتجنب المواقف الخطرة على الطرقات وغيرها من القواعد المرورية.

اضافة اعلان



وتستهدف حملة "مدرستي فرحتي" 60,000 طالب وطالبة من مختلف مدارس المملكة والتي تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 12 سنة، وتهدف للحد من حوادث الدهس من خلال إرشاد الطلبة بشكل مستمر وبطرق أكثر فعالية. حيث يتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال عقد ورشات عمل تثقيفية ومحاضرات تفاعلية، بالإضافة إلى توزيع 60 ألف لعبة تعليمية وكتيبات تلوين وألوان وحافظات أقلام وحقائب، وكتيب يحمل اسم الحملة، يقدم للطلاب مجموعة متنوعة من القواعد والإرشادات بلغة سهلة على شكل قصص حوارية وبأسلوب يشد انتباههم. وقد شارك موظفو البنك العربي في حملة التوعية المرورية من خلال توزيع المواد التوعوية والتعليمية والحقائب على الطلاب في بعض المدارس الحكومية في العاصمة عمان في اليوم الأول من العام الدراسي.