البنك العربي يواصل دعمه لمهرجان "بالعربي" في متحف الأطفال

الوكيل الإخباري- واصل البنك العربي رعايته الحصرية لمهرجان "بالعربي"، الذي أقيم في متحف الأطفال بالتعاون مع دار كليلة ودمنة للنشر، حيث يعد المهرجان الأول من نوعه للأطفال في الأردن ويهدف إلى تسليط الضوء على اللغة العربية، ودعم المحتوى الأدبي والعلمي والفني العربي الموجّه للأطفال، إلى جانب تقدير دور الكُتّاب والفنانين العرب.

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وتضمّن المهرجان بنسخته الثانية، معرضًا لكتاب وأدب الطفل العربي بمشاركة مجموعة من دور النشر الأردنية والعربية العريقة، إلى جانب العديد من الأنشطة الأدبية والفنية والعلمية المقدمة للأطفال من قِبل مجموعة من المبدعين والفنانين العرب. كما تضمن المهرجان جناحًا خاصًا لعرض منتجات تعليمية وتربوية للأطفال من تطوير مؤسسات محلية وعربية. بالإضافة للعروض الفنية والعلمية والتراثية التي عكست هويتنا وثقافتنا الأردنية والعربية. واستهدف المهرجان الأطفال من العائلات والمجموعات المدرسية من عمر 4 إلى 12 عامًا، حيث تجاوز عدد الزوار الذين حضروا المهرجان 5,480 زائر من الأهالي والأطفال.



وشارك البنك العربي في هذا المهرجان من خلال جناح خاص ببرنامجه الخاص بالأطفال واليافعين بالإضافة لركن آخر خاص بمكتبة "درب المعرفة" التابعة لمؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، وذلك بهدف غرس حب اللغة العربية وتشجيع المطالعة بين الأطفال. كما قام فريق من متطوعي البنك العربي بمشاركة الاطفال بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية وسط أجواء تفاعلية تعليمية مميزة.



وخلال حديثها عن المهرجان، قالت مديرة متحف الأطفال السيدة سوسن الدلق: "لطالما كان تعزيز اللغة العربية ودعم المحتوى العربي أحد أهم أهداف المتحف التعليمية، وقد ساهم المتحف منذ تأسيسه عام 2007 في إثراء المحتوى التعليمي والعلمي المقدم للأطفال باللغة العربية من خلال برامجه ومعروضاته المتنوعة". وأضافت: "نتقدم بجزيل الشكر للبنك العربي الداعم الحصري للمهرجان الذي حقق نجاحًا كبيرًا هذا العام، ولدار كليلة ودمنة للنشر على دورهم الفاعل في تنظيم المهرجان، ولكافة المؤسسات والأفراد المشاركين".