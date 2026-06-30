البنك العربي يواصل دعمه لمهرجان "بالعربي 2026" في متحف الأطفال

ويأتي هذا الدعم امتدادًا للتعاون المستمر بين البنك العربي ومتحف الأطفال، والذي أثمر على مدار الأعوام الماضية عن تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التعليمية، وبناء تجارب تعلّم تفاعلية متكاملة، بما يعكس إيمان البنك بأن الاستثمار في المعرفة يشكل أحد محاور الأساسية للتنمية المجتمعية.
وفي إطار هذا التعاون، شارك عدد من موظفي البنك في تنفيذ أنشطة وفعاليات مختلفة مع الأطفال خلال المهرجان، كما تواجد البنك من خلال جناح خاص ببرنامج "جونيَر"، بالإضافة إلى ركن لمكتبة "درب المعرفة" التابعة لمؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، بهدف غرس حب اللغة العربية وتشجيع الأطفال على المطالعة منذ الصغر.
وشهد المهرجان، الذي يُعد الأول من نوعه في الأردن، مشاركة ما يقارب 4000 زائر على مدار ثلاثة أيام، واستهدف الأطفال حتى عمر12 عامًا وعائلاتهم. وتضمّن المهرجان معرضًا للكتاب وأدب الطفل بمشاركة نخبة من دور النشر والتوزيع، إلى جانب ركن للمنتجات والخدمات التعليمية التي قدمتها مؤسسات محلية وعربية.
ويُعد هذا الدعم جزءًا من مبادرات البنك العربي ضمن برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية (معًا)، الذي يسهم في دعم عدة قطاعات منها التعليم، حيث يدعم البنك العربي برنامج "التواصل مع المجتمع" التابع لمتحف الأطفال، والذي يضم العديد من الفعاليات والأنشطة الثرية التي تركز على أهم المناسبات والقضايا التي تهم الطفل والعائلة. كما يدعم البنك مهرجان الأردن للعلوم والفنون الذي يقيمه المتحف سنويًا خلال فترة الإجازة الصيفية.
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