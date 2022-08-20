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السبت، 20-08-2022 01:15 م

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي

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الوكيل الإخباري - في إطار التعاون المستمربين البنك العربي وتكية أم علي، واصل البنك العربي مساهمته في دعم برامج تكية أم علي، حيث شارك مجموعة من موظفي البنك العربي بتوزيع الطرود الغذائية الشهرية على الأسر المستفيدة من تكية أم علي في قصبة إربد من خلال المساهمة في عمليات التسجيل وتسليم الطرود الغذائية، وذلك ضمن أحد البرامج التطوعية المختلفة التي تطلقها تكية أم علي لدعم الأسرالتي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة.

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وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.


وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية من خلال قنوات البنك الإلكترونية والتي تضم الصرافات الآلية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى بطاقة معاً الائتمانية البلاتينية.


 




 

 


 

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