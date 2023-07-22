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السبت، 22-07-2023 01:00 م

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي

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الوكيل الإخباري - في إطار التعاون المستمر بين البنك العربي وتكية أم علي، واصل البنك مساهمته في دعم برامج التكية الهادفة لتقديم الدعم للأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة في المملكة، حيث شارك مجموعة من موظفي البنك بعدد من الأنشطة في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء وذلك ضمن البرامج التطوعية المختلفة التي تطلقها تكية أم علي لدعم الأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة. 

وأتاحت تكية أم علي لموظفي البنك فرصة المشاركة في الكشف الميداني ومساعدة فريق البحث الاجتماعي في تكية أم علي خلال زياراتهم للعائلات لتقييم أوضاعهم وظروفهم المعيشية وبالتالي اختيار الأسر التي بإمكانها الاستفادة من دعم تكية أم علي.

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كما قام موظفو البنك بتوزيع الطرود الغذائية الشهرية على الأسر المستفيدة من التكية من خلال المساهمة في عمليات التسجيل وتسليم الطرود الغذائية. 

وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي الصحي المستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.

 
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية من خلال قنوات البنك الإلكترونية والتي تضم الصرافات الآلية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى بطاقة معاً الائتمانية البلاتينية

 




 

 


 

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