البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي

حيث قام فريق من متطوعي البنك العربي بالمشاركة في عدد من أنشطة الكشف الميداني في محافظتي العاصمة والزرقاء ومساعدة فريق البحث الاجتماعي في تكية أم علي خلال زياراتهم للعائلات لتقييم أوضاعهم وظروفهم المعيشية واختيار الأسر التي بإمكانها الاستفادة من دعم تكية أم علي.
وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي الصحي المستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 20 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية من خلال قنوات البنك الإلكترونية والتي تضم الصرافات الآلية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وفروع البنك بالإضافة إلى بطاقة معاً الائتمانية البلاتينية.
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