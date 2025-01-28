البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي

الوكيل الإخباري- في إطار التعاون المستمر بين البنك العربي وتكية أم علي، واصل البنك مساهمته في دعم جهود التكية الهادفة لتقديم الدعم للأسر العفيفة في المملكة وذلك ضمن البرامج التطوعية المختلفة التي تطلقها تكية أم علي لدعم الأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة.

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حيث قام فريق من متطوعي البنك العربي بالمشاركة في عدد من أنشطة الكشف الميداني في محافظتي العاصمة والزرقاء ومساعدة فريق البحث الاجتماعي في تكية أم علي خلال زياراتهم للعائلات لتقييم أوضاعهم وظروفهم المعيشية واختيار الأسر التي بإمكانها الاستفادة من دعم تكية أم علي.

وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي الصحي المستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 20 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.