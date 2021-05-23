الأحد 23-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التعليم العالي يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لتلقي لقاح كورونا بجامعة البلقاء

قائد المستشفى الميداني بغزة لـ الوكيل : وصول سارة وفرح خلال يومين

الاوقاف : اعتقال 5 موظفين تابعين للوزارة في القدس

إنهاء العام الدراسي في قطاع غزة

ارتفاع حصيلة مصابي كورونا في روسيا إلى 5 ملايين

مصدر حكومي لـ الوكيل : رفع الحد الأدنى للأجور من مخصصات الوزارات

لجنة الاوبئة لـ الوكيل : تغيير ساعات حظر التجول وعودة المدارس والجامعات ستناقش اليوم

وزير الأوقاف يدين اقتحامات الاحتلال لساحات المسجد الأقصى

تعيين الخيطان مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي

وزير الصحة: الإعلان عن آلية فتح القطاعات خلال أيام

الأحد، 23-05-2021 01:41 م

البنك العربي يواصل دعم برنامج العودة إلى المدرسة التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

KHCF-+-Arab-Bank


الوكيل الاخباري - في إطار التعاون المستمربين البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان، جدد البنك دعمه لبرنامج "العودة إلى المدرسة" التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان للعام الدراسي2021- 2022.

اضافة اعلان

ويقام البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويدعمه البنك العربي بعدة طرق منها قيام مجموعة من المتطوعين من فريق البنك بتدريس الطلبة، حيث وفر البنك خلال العام الدراسي 2020/2021 دروساً عبر الإنترنت لـ105 طلاب، كما قدم 192 دورة استفاد منها المرضى، بالإضافة إلى تحويل 8 طلاب لمراكز التربية الخاصة.


كما شمل الدعم الذي قدمه البنك توزيع 19 جهاز حاسب محمول، و16 جهاز تابلت وذلك حرصاًمن البنك العربي على تزويد الطلبة بالمستلزمات التعليمية اللازمة،هذا إلى جانب توزيع 255 حساباً إلكترونياً تعليمياً للطلبة.


ومن خلال هذا البرنامج، تمكن 392 طالباً وطالبة من إكمال الفصل الدراسي الأول لهذا العام خلال فترة العلاج في المركز دون انقطاع، والبدء بالفصل الدراسي الثاني.


وفي تعليقها على هذا الدعم، قالت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان: "نبارك لطلابنا على استكمال الفصل الدراسي رغم الظروف الاستثنائية المحيطة، كما نعتز بتعاوننا مع البنك العربي، والذي يسهم في تحقيق إحدى أهم مساعينا الرامية إلى دعم مرضانا نفسياً وأكاديمياً ضمن منهج الرعاية الشمولية المقدمةلهم، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاونمن أجل تمكين المرضى من تحقيق أحلامهم."


ويأتي دعم البنك العربي لبرنامج "العودة إلى المدرسة" في إطار مسؤوليته المجتمعية وحرصه على المساهمة في المبادرات والجهود الوطنية التي تعنى بقطاعي الصحة والتعليم.

 

ويؤدي البرنامج دوراً مهماً في دعم الطلبة من مرضى السرطان لاستعادة ثقتهم بأنفسهم والإحساس بالحياة الطبيعية، والتخفيف من معاناتهم. 


وضمن إطار دعم وزارة التربية والتعليم الأردنية، يتم سنوياً انتداب معلمات من الوزارة لتدريس المرضى، وقد تم تسجيل البرنامج رسمياً كمدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2M6A7569

كيا الأردن تختار الإعلامية ليلى السيد سفيرة لعلامتها التجارية

Capital Bank Logo Variations-02

كابيتال بنك يطلق حملة حول راتبك بمزايا متعددة

60582283_729603287434967_880040370908430336_n

الوطنية للدواجن تعزز انتشارها في المملكة وتفتتح صالة عرض جديدة لبيع منتجاتها في عبدون

WhatsApp Image 2021-05-22 at 1.58.23 PM

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق حملة صيانة مجانية لأجهزة التكييف المنزلي

Main-Summer_JOD_1080x1080_AR_1080x1080_AR_Cover

مفاجآت مميزة بانتظار محبي هواوي مع عروض الصيف

Toyota Corolla Sport wth Hydrogen Engine - 1

تويوتا تواصل تطوير تقنيات محرك هيدروجيني عبر رياضة سباقات السيارات

أخبار متعلقة
Markazia Service Center Poster-01

المركزية تتيح لعملائها تقسيط فواتير خدمات الصيانة وقطع الغيار بفائدة 0%

Arab Bank Premises

البنك العربي يرعى برنامج يوم اليتيم مع بنك الملابس الخيري

Children_Museum_Amman_1

البنك العربي يدعم برامج متحف الأطفال التعليمية الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك

15032053_10154731032146118_9018198835138569945_n

بدعم من البنك العربي، متحف الأطفال الأردن يطلق ورشة إلكترونية في الثقافة المالية للأطفال

Tikyet Um Ali

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان الفضيل