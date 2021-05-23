البنك العربي يواصل دعم برنامج العودة إلى المدرسة التابع لمؤسسة الحسين للسرطان

الوكيل الاخباري - في إطار التعاون المستمربين البنك العربي ومؤسسة الحسين للسرطان، جدد البنك دعمه لبرنامج "العودة إلى المدرسة" التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان للعام الدراسي2021- 2022.

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ويقام البرنامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويدعمه البنك العربي بعدة طرق منها قيام مجموعة من المتطوعين من فريق البنك بتدريس الطلبة، حيث وفر البنك خلال العام الدراسي 2020/2021 دروساً عبر الإنترنت لـ105 طلاب، كما قدم 192 دورة استفاد منها المرضى، بالإضافة إلى تحويل 8 طلاب لمراكز التربية الخاصة.



كما شمل الدعم الذي قدمه البنك توزيع 19 جهاز حاسب محمول، و16 جهاز تابلت وذلك حرصاًمن البنك العربي على تزويد الطلبة بالمستلزمات التعليمية اللازمة،هذا إلى جانب توزيع 255 حساباً إلكترونياً تعليمياً للطلبة.



ومن خلال هذا البرنامج، تمكن 392 طالباً وطالبة من إكمال الفصل الدراسي الأول لهذا العام خلال فترة العلاج في المركز دون انقطاع، والبدء بالفصل الدراسي الثاني.



وفي تعليقها على هذا الدعم، قالت السيدة نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان: "نبارك لطلابنا على استكمال الفصل الدراسي رغم الظروف الاستثنائية المحيطة، كما نعتز بتعاوننا مع البنك العربي، والذي يسهم في تحقيق إحدى أهم مساعينا الرامية إلى دعم مرضانا نفسياً وأكاديمياً ضمن منهج الرعاية الشمولية المقدمةلهم، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاونمن أجل تمكين المرضى من تحقيق أحلامهم."



ويأتي دعم البنك العربي لبرنامج "العودة إلى المدرسة" في إطار مسؤوليته المجتمعية وحرصه على المساهمة في المبادرات والجهود الوطنية التي تعنى بقطاعي الصحة والتعليم.

ويؤدي البرنامج دوراً مهماً في دعم الطلبة من مرضى السرطان لاستعادة ثقتهم بأنفسهم والإحساس بالحياة الطبيعية، والتخفيف من معاناتهم.



وضمن إطار دعم وزارة التربية والتعليم الأردنية، يتم سنوياً انتداب معلمات من الوزارة لتدريس المرضى، وقد تم تسجيل البرنامج رسمياً كمدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم.