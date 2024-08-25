البنك العربي يوسع شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد ليصبح راعياً رئيسياً للمنتخبات الوطنية

الوكيل الإخباري- عزز البنك العربي شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، ليصبح الراعي الرئيسي للمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها ولمدة ثلاث سنوات.

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وبارك سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد توسيع الشراكة مع البنك العربي مؤكداً تقديره لهذه العلاقة التاريخية الممتدة مع إحدى أهم المؤسسات المصرفية وأوسعها انتشارا في المنطقة العربية والعالمية، والتي وقفت منذ العام 2011 إلى جانب كرة القدم الأردنية، مساندةً للشباب وداعمةً لمسيرة التطوير الرياضي.



وأوضحت الأمين العام للاتحاد سمر نصار أن توسيع الشراكة مع البنك العربي يتضمن السنوات الثلاثة القادمة، بحيث يصبح الراعي الرئيسي لكافة المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، ابتداء من النشامى والنشميات حتى منتخبات الفئات العمرية وصولا إلى فعاليات كرة القدم في المدارس، مع الاستمرار بتقديم جزء من الرعاية لبطولات وأندية المحترفين.