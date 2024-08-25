البنك العربي يوسع شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد ليصبح راعياً رئيسياً للمنتخبات الوطنية

وبارك سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد توسيع الشراكة مع البنك العربي مؤكداً تقديره لهذه العلاقة التاريخية الممتدة مع إحدى أهم المؤسسات المصرفية وأوسعها انتشارا في المنطقة العربية والعالمية، والتي وقفت منذ العام 2011 إلى جانب كرة القدم الأردنية، مساندةً للشباب وداعمةً لمسيرة التطوير الرياضي.
وأوضحت الأمين العام للاتحاد سمر نصار أن توسيع الشراكة مع البنك العربي يتضمن السنوات الثلاثة القادمة، بحيث يصبح الراعي الرئيسي لكافة المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات، ابتداء من النشامى والنشميات حتى منتخبات الفئات العمرية وصولا إلى فعاليات كرة القدم في المدارس، مع الاستمرار بتقديم جزء من الرعاية لبطولات وأندية المحترفين.
وأشارت الأمين العام إلى أن ترسيخ الشراكة مع البنك العربي وتطويرها بشكل رئيسي، هو نتاج للتميز والمؤسسية في بناء علاقات وطيدة وطويلة الأمد مع الرعاة والشركاء، ومنحهم امتيازات تسويقية .
-
أخبار متعلقة
-
فندق البوليفارد أرجان من روتانا وفندق عمّان روتانا يتعاونان مع مديرية السلط و وزارة التنمية الإجتماعية في تنظيم مبادرة "العودة إلى المدارس"
-
زين تشارك للمرة الرابعة في حملة تنظيف جوف البحر بالتعاون مع ProjectSea وأبو شقرة
-
مجمع المناصير الصناعي يحظى بالتكريم الملكي لرواد التشغيل
-
عودة الأسطورة: هيونداي سوناتا 2025 تتألق من جديد في الأردن
-
المركزية لكزس تقدم تجربة مذهلة في الافتتاح الرسمي لمعرضها الجديد
-
شركات البريد السريع: الاجراءات الجديدة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والبريد السريع تهدد قطاعاً حيوياً وتتعارض مع مبادئ المنافسة الحرة
-
هواوي" و"قعوار للطاقة" تتعاونان لدعم قطاع السيارات الكهربائية في الأردن
-
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تقدم خصومات هائلة على أجهزة التلفاز الذكية مع خصم حصري إضافي وهدايا مميزة