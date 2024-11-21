البنك العقاري المصري العربي يطلق حملة تحويل أرصده البطاقات الائتمانية من البنوك الأخرى بفائدة 0 %

وفي تعليقه على هذه الحملة صرح خلدون ربابعة، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي “أن البنك العقاري المصري العربي يعمل وبشكل مستمر على تنفيذ البرامج والحملات التي تتيح للعملاء الاستفادة من خدماته وتمنحهم قيمة مضافة، حيث تم تصميم هذا البرنامج بطريقة مناسبة لتسهل انضمام العملاء المحتملين إلى البنك، وأن هذا البرنامج تم تطويره بما يتماشى مع أهداف البنك لضمان حصول العملاء على أفضل الخدمات.
ونوه أيضاً إلى أن هذه الحملة تتيح لحاملي البطاقات الائتمانية من البنك العقاري المصري العربي من الاستفادة من مجموعة من المزايا عند استخدام بطاقاتهم، والتي تتضمن عائد نقدي يصل لغاية2 % من مجموع المشتريات المحلية، الدولية، والإلكترونية التي تتم عبر البطاقة الائتمانية، إضافة إلى الاستفادة من مزايا برامج التقسيط المريح على فترات مختارة تصل لغاية 36 شهر بفائدة 0 %.
وفي الختام أشار الربابعة، إلى أن بطاقات البنك العقاري المصري العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، وإمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق "عقاري موبايل" والخدمة المصرفية عبر الإنترنت "عقاري أون لاين" وغيرها العديد من المزايا الأخرى.
-
أخبار متعلقة
-
"جو أكاديمي" ترعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني مع دولة رئيس الوزراء
-
الملكية الأردنية توسع شبكة خطوطها في أمريكا الشمالية وتضيف واشنطن أذار القادم
-
الجاسم: الجيل الخامس سيمكّن قطاعات الأعمال من النمو ونتوقع انعكاسه على الناتج المحلي في العام ٢٠٢٦
-
أبطال "المركزية تويوتا" يتألقون في "رالي وادي القمر" ومشاركة مميزة لأبطال "المركزية ياماها" في "سباق باها الأردن"
-
سي أف أي والاتحاد الأردني لكرة السلة يجدّدان شراكتهما للسنة الرابعة على التوالي
-
سامسونج تضع معياراً جديداً في أمان أجهزة التلفاز بحصولها على شهادة FIPS 140- 3
-
البنك العربي يطلق برنامج تدريبي حول ريادة الأعمال المالية لطلبة الجامعات بالتعاون مع مؤسّسة إنجاز
-
بنك الإسكان يتبرع بمبلغ 100 ألف دينار لمبادرة "استعادة الأمل" لمساعدة مبتوري الأطراف في غزة