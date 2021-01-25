البنك العقاري المصري العربي يطلق حملة جديدة لجوائز حسابات التوفير

الوكيل الاخباري - انطلاقا من سياسة البنك الهادفة لتعزيز ثقافة التوفير لدى عملائه ومكافأتهم على ولائهم وثقتهم، أطلق البنك العقاري المصري العربي حملته ترويجية لجوائز حسابات التوفير للعام الحالي 2021، تحت عنوان " رح تغوص بالذهب" بتقديم اكثر من 350 ليرة ذهب طيلة العام لإتاحة الفرصة لكل من يدخر لدى البنك للفوز بليرة ذهب يوميا من خلال فتح حساب توفير.

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ويأتي إطلاق هذه الحملة للجوائز والتي تتميز بمنح أي حساب توفير فرصة الدخول إلى السحب على جوائز حسابات التوفير بفئاتها الثلاث، تعزيزاً للخدمات المقدمة لعملاء البنك الحاليين واستقطاب عملاء جدد، إضافة إلى زيادة شريحة المستفيدين من الجوائز من خلال الإعلان عن فائز بليره ذهب يومياً عدا عن الجائزة الشهرية والبالغ قيمتها 5 ليرات ذهب والربعالسنوية أي كل ثلاث أشهر وقيمتها 10 ليرات ذهب



ومن الجدير بالذكر بأن إطلاق هذه الحملة تأتي استكمالاً لاستراتيجية البنك العقاري المصري العربي في إطلاق حملات وبرامج جديدة تستهدف تعزيز ثقافة الادخار لدى عملائه ومكافأتهم على ولائهم وثقتهم.

ومن خلال هذه الحملة فإن البنك يسعى إلى تشجيع العملاء الحاليين لتغذية أرصدة حساباتهم لزيادة فرص الربح، وتشجيع العملاء الجدد لفتح حسابات توفير لدى أي فرع من فروع البنك ليتمكنوا من الدخول في السحوبات الخاصة بالجوائز اليومية والشهرية والربع سنوية لحسابات توفير.



