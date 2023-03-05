البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته الجديدة للقروض الشخصية

الوكيل الإخباري -

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أطلق البنك العقاري المصري العربي حملته الجديدة للقروض الشخصية وبمزايا إضافية في خطوه منه لتوفير أفضل الحلول والمزايا التمويلية لعملائه بما يلائم احتياجاتهم ويلبي تطلعاتهم.وتستهدف هذه الحملة شريحة الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تتصف هذه الحملة بمستوى تنافسي عالي، نظرا لوجود شروط تواكب تطلعات واحتياجات السوق الأردني بحيث لا تشكل عبء على المقترض.حيث تم تصميم هذا القرض بمواصفات تنافسية عدة، تمنح العملاء إمكانية الحصول على سقف قرض يصل لغاية 88 ألف دينار، مع فترة سداد مرنة تصل لغاية 10 سنوات دون الحاجة لوجود كفيل شريطة تحويل الراتب، بالإضافة إلى تميز القرض بأسعار فوائد تفضيلية ومتناقصة تبدأ من 8.25%، كما يتميز القرض بخدمات القيمة المضافة والتي تقدّم لكافة المستفيدين من البرنامج، كإعفاء العميل من عموله المنح للقروض المحولة من بنوك أخرى ومنح خدمة سقف " راتبك مقدماً ".وبهذه المناسبة صرح أحمد العسكري/ المدير الإقليمي المفوض للبنك العقاري المصري العربي:“ان إطلاق حملة منتج القرض الشخصي الحالي استمراراً لنهج البنك المتميز في إطلاق الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة والمبتكرة،ونوه العسكري إلى أن عملاءنا هم محور اهتمانا لذا فإننا نحرص دومًا على تلبية احتياجاتهم بأفضل صورة ممكنة وتعزيز تجربتهم المصرفية على أكمل وجه، وعليه نسعى من خلال هذه الحملة للتخفيف على المقترضين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة وبما يتلاءم مع متطلباتهم المتنامية.ومن الجدير بالذكر أن البنك العقاري المصري العربي بنك إقليمي رائد، تأسس عام 1880، ومقره الرئيسي في جمهورية مصر العربية، ويعد نموذجاً شاملاً لتقديم كافة الخدمات المصرفية سواء للأفراد أو الشركات.