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البنك العقاري المصري العربي يقيم يوم طبي لموظفيه

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البنك العقاري المصري العربي
الإثنين، 18-11-2024 08:20 ص
الوكيل الإخباري-   نظم البنك العقاري المصري العربي يوماً طبياً لموظفيه، وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك، بالتعاون مع مركز جوسانتي هيلث كير ورجيم بلا رجيم، والمركز التخصصي للأشعة، ومجموعة فيزيو كير.اضافة اعلان

اشتمل اليوم الطبي على العديد من العيادات التي تنوعت ما بين الفحص العام، وفحوصات النظر، وتشخيص العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى عيادة الاستشارات الغذائية ومشاكل الوزن، حيث تم تنفيذ مجموعة واسعة من الفحوصات للموظفين تحت إشراف عدد من الأطباء العامين وأصحاب الاختصاص في مختلف المجالات.
وفي بيان للبنك العقاري المصري العربي أوضح فيه حرص الإدارة على تخصيص جانب من مسؤوليته المجتمعية لصالح موظفيه، والذين يعتبرون ركيزة أساسية من ركائز البنك، من خلال توفير العديد من المبادرات الصحية وحث الموظفين على الاعتناء بصحتهم من خلال اتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن. 
يذكر بأن البنك العقاري المصري العربي يولي مفاهيم الصحة المهنية أهمية كبيرة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مبادئ الاستدامة التي يعمل وفقاً لها، وجزءاً من امتثاله للمعايير والتعليمات والتوجهات المتبعة على مستوى الصناعة المصرفية، ومن التزاماته المهنية التي يضع تنفيذها على عاتقه، والتي تشمل التزاماته تجاه موظفيه.
 
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