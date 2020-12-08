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البنك العقاري المصري العربي يكرم موظفيه المتميزين

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الثلاثاء، 08-12-2020 05:05 م

البنك العقاري المصري العربي يكرم موظفيه المتميزين

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الوكيل الاخباري - كرّم المدير الإقليمي / الرئيس التنفيذي للبنك العقاري المصري العربي، طارق عقل مؤخراً عدداً من موظفي البنك والذين حققوا نتائج وأرقام عالية في المبيعات الشهرية بالإضافة الى موظف الشهر وأصحاب الأفكار التطويرية والتي تم تطبقها على ارض الواقع ، وذلك ضمن حفل أقيم في فندق الماريوت التزم فيه عناصر التباعد الاجتماعي والسلامة العامة  وبحضور الإدارة العليا في البنك .

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ويأتي هذا التكريم، حرصاً من إدارة البنك العقاري المصري العربي على الاهتمام المتواصل بموظفيه وتقديراً لعطائهم وتفانيهم في العمل، إلى جانب إيمان البنك بأهمية تكريم الموظفين المتميزين الذين يحرصون على أداء أعمالهم بجدية وإخلاص وتحقيق الأهداف المطلوبة منهم.
 
وأشاد عقل ، خلال حفل التكريم بتفاني موظفي البنك وعطائهم المستمر في بذل المزيد من الجهد لترويج منتجات وخدمات البنك ، وطرح أفكار تطويرية والعمل على تنميتها وتنفيذها ، مؤكدا على أهمية التفكير خارج الأطر التقليدية بما ينعكس إيجابا على أداء البنك وتنمية لتحقيق رؤيته وأهدافه ليكون الخيار الاولى من قبل العملاء .


وأضاف عقل  "إن موظفي البنك هم أهم دعائمه ويحرص على توفير البيئة المحفزة للتطور وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية وتعزيز انتمائهم وتحفيزهم لمواصلة العمل باجتهاد وبذل وعطاء، مما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء للموظف والبنك بشكل عام"


 




 

 


 

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