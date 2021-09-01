البنك العقاري المصري العربي ينظم حملته السنوية للدم

الوكيل الاخباري -

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في إطار برامج استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، وحرصاً منه على أداء واجبه الإنساني تجاه المجتمع ، نظم البنك العقاري المصري العربي وبالتعاون مع مديرية بنك الدم حملة للتبرع بالدم وللسنة الثانية على التوالي تحت شعار (نقطة = حياة ) بمشاركة موظفي البنك التي حظيت بإقبال كبير ومتميز من قبل موظفي وموظفات البنك على التبرع بهدف تلبية احتياجات المرضى للدم بالإضافة الى تعريف المجتمع على ثقافة التبرع بالدم وتشجيعهم على العطاء.وفي تعليق له على هذه المبادرة الإنسانية قال، الرئيس التنفيذي/ المدير الإقليمي للبنك العقاري المصري العربي، طارق عقل : "دأب موظفو البنك العقاري المصري العربيعلى التبرع بالدم بصورة منتظمة على مدى السنين السابقة، حيث أن التبرع بالدم هو تعبير نبيل لدعم المجتمع ومستشفياته، ونحن نشجع المتبرعين وعلى وجه الخصوص الأشخاص من ذوي فصائل الدم النادرة لضمان توفر إمدادات كافية من هذه الفصائل لدى المستشفيات في مساعدة المرضى ودعم مجتمعاتنا بهذه الطريقة".وشارعقل الى ان حملة التبرع بالدم التي يتم تنظيمها سنويا هي احدى المبادرات التطوعية الاجتماعية التي يتبناها البنك لتعزيز دورة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال اشراك موظفيه في العمل التطوعي ، كما أننا نسعى من خلال هذه الحملة الى توطيد أواصر الترابط والتلاحم ما بين البنك ومؤسسات المجتمع المحلي مؤكدا حرص البنك على استمرارية تنظيم مثل هذه الحملات مستقبلا ".\ووجهت إدارة مديرية بنك الدم رسالة شكر وتقدير لإدارة وموظفي البنك العقاري المصري العربي على إنجاح هذه الحملة، واستجابتهم بالتبرع بالدم مع التأكيد على استمرارية التواصل مع البنك لعقد المزيد من حملات التبرع بالدم.