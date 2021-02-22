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الإثنين، 22-02-2021 09:11 ص

البهجة الصوتية مع هواوي.. مزيجٌ من أجهزة الصوت القوية وخدمات البث ذات الجودة العالية

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الوكيل الاخباري - لقد ولّت الأيام التي كنا نسير فيها إلى متجر صوتيات لشراء التسجيلات الصوتية أو الأشرطة أو حتى الأقراص المدمجة، حيث أصبح امتلاك أجهزة ترفيهية في المنزل، أو مشغّل mp3 للاستماع أثناء التنقل، أو تحميل الموسيقى المفضلة على الهاتف الذكي - أشياء من الماضي.

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مع ظهور الإنترنت، أصبح بإمكان المستخدمين الآن الوصول إلى أجهزة صوتية ذات جودة أفضل، والاستماع إلى جميع أنواع الموسيقى في جميع الأوقات بسهولة مع توفر خدمات البث المختلفة.

 

لا تكتفي الشركات المُصنّعة للهواتف الذكية مثل هواوي بتوفير منصة لبث الموسيقى المتنوعة مثل تطبيق - HUAWEI Music فحسب، بل تقدم أيضًا مجموعة من الأجهزة الصوتية القوية التي يمكن استخدامها عبر سيناريوهات مختلفة، مثل المنازل والصالات الرياضية، وحتى في أماكن العمل وأثناء التنقل.


ما سبب هذا التغيير؟ وكيف يؤثر على صناعة الموسيقى ككل؟ ببساطة، أدى طلب المستهلك لتجارب موسيقية عالية الجودة إلى تزايد الحاجة لأجهزة صوتية أفضل، بينما توفر خدمات البث حلاً أسهل للحصول على المزيد من الموسيقى الجاهزة للاستماع.

 

تأخذ هواوي هذه الخطوة إلى الأمام، حيث تقود هذا التغيير إلى مستوى جديد تمامًا من خلال مجموعتها من الأجهزة الصوتية المتصلة، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من جهاز واحد - الهاتف الذكي - والذي يمكن أن يساعد المستخدمين في الاستمتاع بتجربة صوتية غامرة، في أي وقت ومن أي مكان.


على سبيل المثال، في وقت سابق كان الأمر عبارة عن موقف يستمع فيه المستخدم إلى أغنية على هاتفه، ثم يعود إلى المنزل ويضبط الراديو أو يستخدم وصلة AUX لتشغيله على مكبرات الصوت المنزلية، وبعدها يعمل على كتم الصوت للرد على مكالمة، أو حتى يقوم بتوصيل سماعات الرأس للاستماع أثناء التنقل، مع تقييد الأغاني التي يتم تحميلها على جهازه.



الأمور مختلفة تمامًا الآن... دعونا نلقي نظرة على كيفية تغيّر السيناريو أعلاه مع الأجهزة المتصلة والخدمات السحابية من هواوي.


يمكن للمستخدمين الآن بث نغماتهم المفضلة عبر HUAWEI Music، والاستمتاع بها في المنزل، أثناء التنقل، أو حتى للتخلص من الضوضاء أثناء العمل. خلال استخدام هاتف ذكي من هواوي مثل HUAWEI P40Pro كجهاز رئيسي، يمكن للمستخدمين الاستماع إلى الموسيقى بجودة عالية مع مجموعة أجهزة الصوت من هواوي.

 

يتضمن ذلك سماعات HUAWEIFreeBuds Pro،- أحدث سماعة من هواوي – إلى جانب سماعات HUAWEI Freebuds 3، وHUAWEIFreebuds 3i - السماعات المثالية للاستماع خلال التنقل أو في العمل، مع ميزات ديناميكية لإلغاء الضوضاء النشطة من أجل الانغماس الكامل بتجربة صوتية مميزة للغاية.


يتيح توصيل العديد من الأجهزة والخدمات تحت حساب هواوي واحد للمستخدمين أيضًا سهولة الاتصال ونقل البيانات، دون أي مخاوف بشأن الأمان والخصوصية.

 

بشكل أساسي، إذا كانت الموسيقى المفضلة لدى المستخدم مسجّلة في تطبيق HUAWEI Music على هاتفه الذكي، فيمكنه الحصول على البيانات المتزامنة نفسها على جهاز هواوي اللوحي مثل HuaweiMatePad Pro عن طريق تسجيل الدخول باستخدام حساب هواوي نفسه.


غيّر مسار التطور التكنولوجي هذا كيفية استهلاك المستخدمين للموسيقى وأي صوت آخر. مع أجهزة وخدمات الصوت من هواوي، لن يكتفي المستخدمون من الاستمتاع بجودة صوت رائعة فحسب، بل يمكنهم أيضًا الاستمتاع بتجربة الموسيقى الشاملة، الموعودة بأن تكون خالية من المتاعب وغامرة كما لم يحدث من قبل.


تتوفر جميع هذه المنتجات الرائعة من هواوي في الأردن، ويمكن اقتناؤها عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



 




 

 


 

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