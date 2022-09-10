"البوتاس العربية" تبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسةالتدريب المهني

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، مع وفد من مؤسّسة التّدريب المهني برئاسة مديرها العام المهندس أحمد مفلح الغرايبة، سبل وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين، في مجال تأهيل وتدريب الشباب الأردني خصوصاً في محافظات الجنوب والمناطق التي تقع ضمن نطاق عمل الشركة.

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وأثنى المهندس أبو هديب خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الإدارة الرئيسية لشركة البوتاس العربية في عمّان، على الجهود التي تبذلها مؤسسة التدريب المهني في تنظيم سوق العمل وإعداد قوى عاملة مؤهلة ومدربة من مختلف المستويات التعليمية وفي مختلف التخصصات والقطاعات الإنتاجية.

واستعرض المهندس أبو هديب، الدور الذي تقوم به شركة البوتاس العربية لتوفير التدريب اللائق والمميز لحديثي التخرج من الجامعات الأردنية، مشيراً إلى أن الشركة توفر التدريب المميز الذي ينتهي بالتعيين، وبرامج تدريبية مخصصة لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين حديثي التخرج تعمل من خلالها الشركة على تعزيز قدراتهم الفنية والمهنية من خلال اطلاعهم على مشاريعها الفنية المتطورة التي تقوم بتنفيذها.

وشدد المهندس أبو هديب على ضرورة توفير برامج تدريبية شاملة ومتكاملة تشمل(المهارات الشخصية والمهارات الصلبة) لمنتسبي مؤسسة التدريب المهني مع التركيز على مهارات المستقبل التي يحتاجها الجميع للنجاح في العصر الرقمي، مبدياً استعداد شركة البوتاس العربية لدعم برامج المؤسسة وبما يتماشى مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في الحد من نسب البطالة بين صفوف الشباب الأردني خصوصاً في محافظات الجنوب.



وشدد المهندس أبو هديب على أهمية هذه البرامج في مساعدة العاطلين عن العمل في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بهم، كما تسهم في تلبية احتياجات شركة البوتاس العربية من العمالة المؤهلة والمدربة لمشاريعها وخططها التوسعية التي تعتزم تنفيذها خلال السنوات المقبلة.



من جانبه، أشاد المهندس الغرايبة بالأدوار المتميزة التي تقوم بها شركة البوتاس على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والمجتمعية، معرباً عن تقديره لاهتمام الشركة لتقديم الدعم لمؤسسة التدريب المهني لتمكينها من تنفيذ برامجها التدريبية المهنية النوعية في محافظات الجنوب ، مبيناً أن المؤسّسة ماضيةً بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتوفير فرص التدريب النوعية للشباب الذكور والإناث وتحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الذي يعتبر المولد الرئيسي لفرص العمل المستدامة للشباب والشابات في جميع محافظات المملكة.

وأكد الغرايبة أنّ المؤسّسة تسعى لتطوير برامجها التدريبية بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل، مشيراً إلى أنّ فريق عمل إدارة التدريب المهني قام بزيارة شركة البوتاس العربية في الأغوار لتحديد الاحتياجات التدريبية لأبناء وبنات المنطقة وبما يساهم في دمجهم بسوق العمل.









