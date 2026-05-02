"البوتاس العربية" تحقق أداءً تشغيلياً قوياً وتسجّل أكثر من (60) مليون دينار أرباحاً موحدة في الربع الأول

الوكيل الإخباري- حققت شركة البوتاس العربية أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال الربع الأول من العام 2026، مدفوعاً بنمو ملحوظ في الإيرادات وتحسن واضح في كفاءة العمليات التشغيلية، في وقت واصلت فيه الشركة التعامل بمرونة مع التحديات الإقليمية التي أثّرت على أنماط الشحن وسلاسل التوريد.

وأظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة أرباحاً صافية تجاوزت (60) مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع (46.9) مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 28%، وذلك بعد احتساب ضريبة الدخل والمخصصات ورسوم التعدين.



كما ارتفع الربح التشغيلي من عمليات البوتاس بنسبة 88% ليصل إلى (82.5) مليون دينار، مقارنة مع (43.8) مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت صافي الإيرادات الموحدة من المبيعات ( 206) مليون دينار مقابل (161) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 28%، في مؤشر واضح على كفاءة إدارة العمليات وتعزيز الأداء التشغيلي.



وعلى صعيد الأنشطة الاستثمارية، أسهمت استثمارات الشركة في الشركات الحليفة في تعزيز الربحية، حيث بلغت حصتها من أرباح تلك الاستثمارات نحو (10) ملايين دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.



ويأتي هذا الأداء في ظل تحديات لوجستية إقليمية نتجت عن الظروف الجيوسياسية في الإقليم والتي فرضت واقعاً أكثر تعقيداً على حركة التجارة وسلاسل التوريد، لا سيما في بعض الممرات البحرية الحيوية، ما دفع الشركة إلى توسيع اعتمادها على حلول لوجستية مرنة، شملت تنويع أنماط الشحن، بما يضمن استمرارية التصدير والحفاظ على التزاماتها تجاه الأسواق العالمية.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن النتائج التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام 2026 تعكس متانة النهج الاستراتيجي الذي تطبقه.



وبيّن المهندس أبو هديب، أن النمو الملحوظ في إيرادات المبيعات والأرباح التشغيلية، يعكس نجاح الشركة في رفع كفاءة عملياتها التشغيلية والتسويقية، وترسيخ مكانة منتجاتها في الأسواق العالمية.



ولفت المهندس أبو هديب، إلى أن "البوتاس العربية" وشركاتها التابعة والحليفة رفدت احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بنحو (368) مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 24% عن الربع الأول من العام الماضي، في تأكيد على دورها كإحدى أبرز روافع الصادرات الوطنية وداعمي الاقتصاد الوطني.



وأشار المهندس أبو هديب إلى أن الشركة نجحت في التعامل بكفاءة مع التحديات الإقليمية التي أثّرت على حركة التجارة، من خلال تبنّي نهج مرن يعزز استمرارية عملياتها ويحافظ على قدرتها التنافسية.



وأضاف المهندس أبو هديب، أن هذا الأداء يعكس أيضاً أهمية البيئة الاستثمارية الداعمة التي توفرها الحكومة، مشيداً بالجهود الرسمية المتواصلة في تمكين القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، بما يتيح للشركات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها "البوتاس العربية"، المضي قدماً في تنفيذ خططها التوسعية وتحقيق مستهدفاتها بكفاءة واستدامة.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الشركة تمكنت خلال الربع الأول من العام 2026 من تحقيق نمو قوي في مؤشرات الأداء التشغيلية، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية من عمليات البوتاس بنسبة 88%، في انعكاس مباشر لكفاءة النهج التشغيلي الذي تتبناه الشركة.



وأوضح الدكتور النسور، أن هذا الأداء جاء نتيجة لنجاح الشركة في رفع كفاءة عملياتها الإنتاجية، وتحسين إدارة الكلف، إلى جانب تطوير منظومتها اللوجستية من خلال اعتماد حلول مرنة، شملت التوسع في أنماط الشحن البديلة، بما في ذلك الشحن البري، لضمان استمرارية التصدير رغم التحديات التي شهدتها بعض الممرات البحرية الإقليمية.



وبيّن الدكتور النسور، أن الشركة حققت خلال الربع الأول من العام الجاري مستويات إنتاج ومبيعات قوية، حيث بلغ حجم الإنتاج نحو (760) ألف طن بارتفاع بلغ 3% ، فيما وصلت كميات المبيعات إلى (786) ألف طن بارتفاع نسبته 11%، بالتوازي مع خفض تكلفة إنتاج الطن الواحد بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعزز من تنافسية الشركة في الأسواق العالمية.



وأشار الدكتور النسور، إلى أن "البوتاس العربية" ماضية في تنفيذ مشاريعها التوسعية والاستثمارية، التي تستهدف تنويع قاعدة عملائها والدخول إلى أسواق غير تقليدية، بما يعزز حضورها العالمي ويدعم استدامة نموها على المدى الطويل.