"البوتاس العربية" تعزز موثوقية منظومة توليد الطاقة بتوقيع عقد صيانة طويل الأجل مع شركة مصر للصيانة "صان مصر"

الوكيل الإخباري- عمان – وقعت شركة البوتاس العربية عقد صيانة طويل الأجل مع شركة مصر للصيانة "صان مصر"، بالتعاون مع شركة "سيمنز إنيرجي" العالمية، يتضمن تقديم خدمات الصيانة المتخصصة الشاملة للتوربينات الغازية ووحدات استرداد الطاقة الحرارية لتوليد البخار (HRSG) في مصانع الشركة في منطقة غور الصافي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية وكفاءة منظومة توليد الطاقة، ودعم استدامة العمليات التشغيلية والإنتاجية للشركة.

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وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وعدد من كبار الموظفين من الجانبين، حيث وقعها عن جانب الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وعن جانب شركة مصر للصيانة "صان مصر" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس محسن ماهر قطب.



وبموجب الاتفاقية التي ستمتد لعشر سنوات، ستقوم شركة "صان مصر" بتقديم خدمات الصيانة المتكاملة والدعم الفني الفوري لوحدتي التوربينات الغازية من إنتاج شركة "سيمنز إنيرجي"، اللتان تسهمان بشكل حيوي في توليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى إنتاج البخار وبشكل يلبي كافة احتياجات العمليات الصناعية في مصانع الشركة في غور الصافي وفق أعلى الممارسات والمعايير الهندسية العالمية، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء ورفع مستويات الجاهزية.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن هذه الاتفاقية تجسد نهج الشركة في الاستثمار طويل الأجل في أصولها الصناعية الحيوية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لضمان استدامة الإنتاج وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يواكب خططها المستقبلية للنمو والتوسع.



وأضاف المهندس أبو هديب أن المحافظة على جاهزية البنية التحتية الصناعية وتطويرها بصورة مستمرة يمثل عنصراً رئيساً في تعزيز القدرة التنافسية للشركة في الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الصناعية والتعدينية في المنطقة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تجسد نموذجاً ناجحاً للتكامل الصناعي العربي من خلال توظيف الخبرات والكفاءات المتخصصة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.



من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الشراكة والتعاون الفني مع شركة "صان مصر" وشركة "سيمنز إنيرجي" سيضمنان تطبيق أدق الأنظمة العالمية والممارسات الهندسية المتقدمة في صيانة المعدات والأصول الإنتاجية الحيوية للشركة، لافتاً إلى أن منظومة توليد الطاقة واسترداد الحرارة تمثل عنصراً أساسياً لكافة العمليات ومصانع الإنتاج في الشركة.



وأضاف الدكتور النسور أن امتداد هذا العقد لعشر سنوات مقبلة سيوفر للشركة استقراراً تشغيلياً وهندسياً طويل الأجل، ويسهم بشكل ملموس في خفض كلف الصيانة الطارئة والتكاليف التشغيلية الناتجة عن التوقفات المفاجئة، من خلال توظيف أحدث الحلول التكنولوجية التي لا تقتصر على رفع كفاءة الإنتاج فحسب، بل تدعم التوجهات البيئية للشركة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية تماشياً مع معايير الاستدامة البيئية العالمية.



بدوره، عبر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصيانة "صان مصر"، المهندس محسن ماهر قطب، عن بالغ اعتزازه بالثقة التي أولتها شركة البوتاس العربية للخبرات الهندسية والشركات المصرية، مؤكداً أن هذا التعاقد والشراكة مع " البوتاس العربية" يعكس المكانة الإقليمية المتقدمة لشركة "صان مصر" وقدرتها على تقديم حلول صيانة متكاملة وفق المعايير الفنية والقياسية العالمية الأكثر تعقيداً.



وشدد المهندس قطب على التزام الشركة التام بتسخير كافة قدراتها الفنية والتكنولوجية، ورفد المشروع بأعلى الكفاءات والكوادر الهندسية المؤهلة للعمل جنباً إلى جنب مع الفرق الفنية في الأردن، وضمان تحقيق أقصى معدلات الموثوقية والأمان لمنظومة الطاقة الكهربائية والبخارية في مصانع الشركة، بما يواكب الخطط الطموحة والتوسعات الإنتاجية المستقبلية التي تعتزم تنفيذها شركة البوتاس العربية.