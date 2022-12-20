الثلاثاء 20-12-2022
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الثلاثاء، 20-12-2022 12:27 م

" البوتاس العربية " تنعى شهداء الوطن والواجب

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الوكيل الإخباري-ينعى رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب ، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور ، والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين والعاملين في الشركة شهداء الوطن والواجب :

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العقيد الدكتور عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح

الشهيد النقيب غيث قاسم خليل رحاحلة

الشهيد الملازم  معتز موسى عبدالهادي النجادا

الشهيد العريف إبراهيم عاطف الشقارين

الذين ارتقوا إلى رحمة الله تعالى يوم الإثنين الموافق 19/12/2022 أثناء أدائهم الواجب الرسمي وهم يدافعون عن الوطن الأردني وشعبه الطيب ويخطون بدمائهم الزكية الطاهرة أسمى المعاني في حب الوطن والإخلاص له ، سائلين  الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أهلهم جميل الصبر وحُسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويديم نعمة الأمن والأمان على الوطن الغالي في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

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