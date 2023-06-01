"البوتاس العربية" تهنئ بزفاف ولي العهد الأمير الحسين

الوكيل الإخباري -

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يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديبوأعضاء المجلسوالرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسوروالإدارة التنفيذيةوكافة العاملين في الشركةبرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، بمناسبة زفاف سموه على الآنسة رجوة آل سيف.إننا وإذ نبتهل الى الله العليّ القدير بهذه المناسبة الكريمة أن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما في خير ومودة، لنسأله تعالى أن يحفظ صاحب السمو الملكي وليّ العهد قرّة عين لجلالة الملك وللأردنيين، وأن يديم الأفراح على الأردن وأهله.