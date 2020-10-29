الخميس 29-10-2020
الوكيل الاخباري

أيام مصيرية في حياة الأردنيين بسبب كورونا

الأردن يفتح 3 معابر رسميا

العمل بالتوقيت الشتوي الليلة

أسعار الذهب الخميس 29/10/2020

بدء استقبال المسافرين عبر المنافذ البرية

وفيات الخميس 29/10/2020

الخميس .. الحرارة أعلى من معدلاتها

القيادة العامة للقوات المسلحة تنشر اسماء مستفيدين جدد من صندوق الاسكان العسكري - رابط الاسماء

مدير مستشفى الملك المؤسس للوكيل : 79 حالة كورونا في العزل وحالة وفاة أمس

الهياجنة للوكيل : وصلنا الى ارقام قياسية واستبعد تسجيل 5 الاف اصابة يومياً




الخميس، 29-10-2020 10:37 ص

البوتاس العربية تهنئ بعيد المولد النبوي الشريف

7202022212352337865100


الوكيل الاخباري - بمناسبة ذكرى مولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم تتقدم شركة البوتاس العربية ممثلة برئيس مجلس الإدارة السيد جمال الصرايرة ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية، وكافة العاملين بالشركة من الشعب الأردني والشعوب العربية والإسلامية بخالص التهنئة وأجل التبريك سائلين الله عز وجل أن تحل هذه الذكرى العطرة دائما على هذه الشعوب وقد سادت فيها معاني الرسالة المحمدية من بذل وسلم ورحمة وحكمة وعدل، وعلى الإنسانية جمعاء بالسلام والطمأنينة والرخاء.

اضافة اعلان
 

وترفع الشركة في هذه المناسبة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أطيب التمنيات بالتوفيق، راجين المولى عز وجل للوطن الأردني العزيز وعلى الدوام الرفعة والعز والتقدم والازدهار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

20.1 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري و ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 26%

1

سنيورة توقع اتفاقية دعم مع جمعية تكية أم علي في الأردن لكفالة مئتي عائلة لمدة سنتين في محافظات جنوب الأردن

Y7a Green -28-10-2020

افصل الشاحن والعب أكثر مع سرعة شحن هاتف Huawei Y7a المذهلة

HBTF building New

38.1 مليون دينار صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان للتسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2020

36585015_1794875163882420_2898697810599739392_o

جامعة الشرق الأوسط (MEU) - تشجيع مشاركة طلبة الجامعات في الانتخابات البرلمانية

1

هواوي تُطلق تطبيقات Petal Search و Petal Mapsو HUAWEI Docsوالمزيد