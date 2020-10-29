البوتاس العربية تهنئ بعيد المولد النبوي الشريف

الوكيل الاخباري - بمناسبة ذكرى مولد النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم تتقدم شركة البوتاس العربية ممثلة برئيس مجلس الإدارة السيد جمال الصرايرة ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية، وكافة العاملين بالشركة من الشعب الأردني والشعوب العربية والإسلامية بخالص التهنئة وأجل التبريك سائلين الله عز وجل أن تحل هذه الذكرى العطرة دائما على هذه الشعوب وقد سادت فيها معاني الرسالة المحمدية من بذل وسلم ورحمة وحكمة وعدل، وعلى الإنسانية جمعاء بالسلام والطمأنينة والرخاء.

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وترفع الشركة في هذه المناسبة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، وإلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أطيب التمنيات بالتوفيق، راجين المولى عز وجل للوطن الأردني العزيز وعلى الدوام الرفعة والعز والتقدم والازدهار.



