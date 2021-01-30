السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 02:18 م

البوتاس العربية تهنئ بعيد ميلاد باني نهضة الأردن الحديث التاسع والخمسين

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الوكيل الاخباري - رفع المهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي للشركة والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين فيها،  إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله وأعز ملكه، أصدق التهاني والتبريكات بعيد ميلاده التاسع والخمسين.
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ويضرعون إلى المولى عز وجل أن يمتع جلالة الملك المعظم بموفور الصحة والعافية، وأن يديمه قائدا ملهما، وذخرا وسندا لشعبه الوفي وللأمتين العربية والإسلامية.

وإذ تحل ذكرى ميلاد سيد البلاد ليستذكرون بكل مشاعر الفخر والاعتزاز جهود قائد فذ،  لم يتوانى ومنذ توليه أمانة المسؤولية وسلطاته الدستورية، عن الدفاع عن مصالح الوطن والعمل المخلص الدؤوب من أجل رفعة الشعب الأردني وتعزيز مسيرة البناء والإنجاز.

ويتطلعون إلى مستقبل مشرق تحت ظل قيادته الحكيمة، والمملكة تدخل مئويتها الثانية المباركة، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تزيد الوطن الأردني رقيا وتقدما ومنعه.

حمى الله عميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية، وحفظ الأردن وطنا آمنا ومستقرا.

 




 

 


 

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