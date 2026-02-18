"البوتاس العربية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

وإذ يستقبل الأردن هذا الشهر الفضيل في ظل مرحلة وطنية تتعزز فيها مسيرة التحديث والتنمية الشاملة، تعرب الشركة عن اعتزازها بالقيادة الهاشمية الحكيمة التي أرست دعائم الاستقرار ورسخت نهج الدولة في البناء والإصلاح. كما تؤكد مواصلة دورها كشركة وطنية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، انطلاقًا من التزامها الراسخ بالمسؤولية المؤسسية وتعظيم القيمة المضافة للوطن.
سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن بقيادته الهاشمية واحة أمن واستقرار، وأن يعيد هذا الشهر المبارك على جلالته والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والتقدم والازدهار.
وكل عام وأنتم بألف خير.
