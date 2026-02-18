الأربعاء 2026-02-18 02:18 م

"البوتاس العربية" تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

الأربعاء، 18-02-2026 12:47 م
الوكيل الإخباري-  يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية، وكافة العاملين في مواقع العمل والإنتاج، بأن يرفعوا إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وللأمتين العربية والإسلامية أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وإذ يستقبل الأردن هذا الشهر الفضيل في ظل مرحلة وطنية تتعزز فيها مسيرة التحديث والتنمية الشاملة، تعرب الشركة عن اعتزازها بالقيادة الهاشمية الحكيمة التي أرست دعائم الاستقرار ورسخت نهج الدولة في البناء والإصلاح. كما تؤكد مواصلة دورها كشركة وطنية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية، انطلاقًا من التزامها الراسخ بالمسؤولية المؤسسية وتعظيم القيمة المضافة للوطن.

سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن بقيادته الهاشمية واحة أمن واستقرار، وأن يعيد هذا الشهر المبارك على جلالته والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والتقدم والازدهار.

وكل عام وأنتم بألف خير.
