السبت 08-06-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل أبو عبيدة يصدر بياناً عاجلاً

بيان صحفي صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أول رد من المقاومة حول استعادة الاحتلال لعدد من الأسرى في غزة

العيسوي يعزي عشيرة المدادحة

مستشفى شهداء الأقصى يواجه نقصا حادا بالأدوية والمستهلكات الطبية

150 شهيدا على الأقل وسط قطاع غزة

80 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المحافظة الوسطى خاصة مخيم النصيرات

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من ملتقى النخبة

الارصاد : انحسار تأثير الموجة الحارة عن المملكة غداً الاحد

تستمر حتى العاشرة مساءً... تعرف على مواقع فعاليات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي السبت

السبت، 08-06-2024 07:35 م

"البوتاس العربية" تهنئ قائد البلاد باليوبيل الفضي لعيد الجلوس الملكي

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الوكيل الإخباري - بمشاعر الفخر والاعتزاز، يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركةاضافة اعلان


بأسمى آيات التهنئة والتبريك

إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه،

وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية

سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن والقيادة الهاشمية، وأن يبقي الأردن سائراً في معارج التقدم والإنجاز والنماء في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

كل عام وجلالة الملك وولي عهده الأمين والشعب الأردني الوفي بألف خير.

 




 

 


 

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