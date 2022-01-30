"البوتاس العربية" تهنئ قائد الوطن بعيد ميلاده الستين

الوكيل الاخباري -

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بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وأعز ملكهيسر المهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية وأعضاء المجلس، والدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي للشركة والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في شركة البوتاس العربية، أن يزجوا إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، أصدق التهاني والتبريكات بعيد ميلاده الستين.وفي هذه المناسبة العزيزة يسألون الله عز وجل أن يديم على جلالة الملك المعظم الصحة والعافية وأن يوفقه في كل ما هو خير للوطن الأردني الغالي وشعبه وللأمتين العربية والإسلامية.ويؤكدون على عزمهم الأكيد على مواصلة بذل أقصى الجهود في ظل الراية الهاشمية ليبقى الوطن سائرا في دروب البناء والإنجاز ومرتقيا في معارج العزة والمنعة والرفعة والكرامة، محققين بذلك الرؤى والأهداف الملكية.حمى الله جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية، وحفظ الله الأردن وطنا عزيزا منيعا ووفق شعبه ليبقى قرة عين أمته ونبراسها.