الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصناعة والتجارة للمواطنين: بلغوا عن المغالين في الأسعار

خبير مالي للمقترضين من البنوك: رفع أسعار الفائدة في الأردن بات مؤكداً وقد يكون منفرداً

حملة مشددة على المنشآت الغذائية والدوائية في المملكة

العملة الروسية تواصل صعودها

3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

مذكرة تفاهم اردنية مصرية في مجال النفط والغاز

التنمية تخاطب المؤسسات الحكومية بضرورة إنشاء حضانات

قطريون يفضلون الأردن كوجهة سياحية لقضاء إجازاتهم السنوية

تراجع أسعار النفط عالميا إلى أعلى مستوى في 13 أسبوعاً

الأردن يؤكد دعمه للبنان في مواجهة التحديات وتعزيز استقراره

الخميس، 09-06-2022 11:20 ص

"البوتاس العربية" تهنىء بذكرى الجلوس الملكي الثالث والعشرين

potas


الوكيل الإخباري - يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة من مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بأصدق التهاني وخالص التبريكات بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.اضافة اعلان


 سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن والقيادة الهاشمية، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والشعب الأردني بالمزيد من التقدم والرفعة، وأن يديم جلالته ذخرا للوطن.

وكل عام وقائد الوطن بألف خير

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Fashion on your wrist 6 reasons

الإكسسوار التقني العصري على معاصمكم: 6 أسباب تجعل ساعةHUAWEI WATCH FIT 2 الجديدة قطعة أساسية لا بدّ أن يقتنيها عشاق الموضة كافة

32c364a3-2cb4-4126-92e7-347e355f83a6

الأردنية للطيران يهنئون الملك بمناسبة الأعياد الوطنية

WhatsApp Image 2022-06-09 at 11.57.17 AM

"الأميرة سميّة للتكنولوجيا" الثانية محليا حسب التصنيف العالمي للجامعات 2023-QS وفي المركز 73 عالمياً بمؤشر التوظيف

albnk-alaarby

برعاية البنك العربي .. تخريج طلبة برنامج العودة إلى المدرسة لمؤسسة الحسين للسرطان

0f8646ec-49bf-4ee7-be09-3f0a9cc94a4a

Aspire تحتفل بذكرى تأسيسها العشرين وتتطوّر لشركة خدمات متكاملة لتكنولوجيا المعلومات

housing bank-13

"الإسكان" يطلق حملة استرجاع نقدي عند تنفيذ أول حركة دفع إي فواتيركم من خلال تطبيق إسكان موبايل

أخبار متعلقة
fffffff

شركة البوتاس العربية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال