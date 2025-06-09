الإثنين 2025-06-09 05:07 م
 

"البوتاس العربية" تهنىء بذكرى الجلوس الملكي السادس والعشرين

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 09-06-2025 05:01 م
الوكيل الإخباري-   يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور وأعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة من مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بأصدق التهاني وخالص التبريكات بمناسبة عيد الجلوس الملكي السادس والعشرين على العرش،  وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش.اضافة اعلان


 سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن والقيادة الهاشمية، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والشعب الأردني بدوام التقدم والرفعة، وأن يديم جلالته ذخرا للوطن والأمة.

وكل عام وقائد الوطن وولي عهده بخير.
 
gnews

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