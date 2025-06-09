"البوتاس العربية" تهنىء بذكرى الجلوس الملكي السادس والعشرين

سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن والقيادة الهاشمية، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن والشعب الأردني بدوام التقدم والرفعة، وأن يديم جلالته ذخرا للوطن والأمة.
وكل عام وقائد الوطن وولي عهده بخير.
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