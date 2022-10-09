"البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي عهده والأمة الإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف بمناسبة ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة برفع اسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظموولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظهما اللهبهذه المناسبة الدينية العظيمة التي نستشرف منها الرحمة المهداة للإنسانية، سائلين الله عز وجل أن تحل هذه الذكرى العطرة على الدوام وقد ساد السلام والطمأنينة والرخاء على الإنسانية جمعاء.