البوتاس العربية من أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021

الوكيل الاخباري - في إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازاتها، جاءت شركة البوتاس العربية – ثامن أكبر منتج لمادة البوتاس في العالم- ضمن قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021 التي تصدرها مجلة "فوربس الشرق الأوسط سنوياً، حيث ضمت القائمة أكبر الشركات وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة.

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واعتمد تصنيف مجلة فوربس العالمية على المعلومات والبيانات المالية من القوائم المالية المجمعة للشركات والأسواق المالية في دول المنطقة، حيث تم تصنيف الشركات وفقاً لمعايير القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح.



وبحسب تصنيف المجلة ، تصدرت شركة أرامكو السعودية القائمة، وكان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلاً في القائمة بواقع 42 بنكاً، ثم قطاعي الصناعة والعقارات والإنشاءات بواقع 10 شركات لكل قطاع، أما قطاع الاتصالات فجاء في المرتبة الثالثة وبواقع 9 شركات.

ويأتي هذا التصنيف في ضوء النتائج المميزة التي حققتها " البوتاس العربية" على كافة الأصعدة، فعلى صعيد الربحية بلغت صافي أرباح الشركة في العام الماضي نحو (127) مليون دينار أردني، وتكللت هذه النجاحات بتوزيع أرباح على المساهمين تجاوزت قيمتها (83) مليون دينار، وبنسبة ( 100%)من رأس المال، أما على صعيد المساهمات الوطنية للشركة، فقد رفدت "البوتاس" خزينة الأردن بقرابة (80) مليون دينار، إضافة إلى تدعيمها للميزان التجاري للمملكة بنحو (11.6%) من قيمة الصادرات الوطنية.



تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة " أولاً" منصة المنطقة العربية للأخبار الاقتصادية والمالية، اختارت في شهر نيسان الماضي شركة البوتاس العربية ضمن قائمة أهم (50) شركة عربية مدرجة من حيث النشاط والحضور في الأسواق الدولية.