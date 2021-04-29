"البوتاس العربية" من أهم 50 شركة عربية حسب تصنيف "أولاً" منصة المنطقة العربية للأخبار الاقتصادية والمالية

الوكيل الاخباري -تصدرت شركة البوتاس العربية، ثامن أكبر منتج لمادة البوتاس في العالم والمنتج الوحيد للبوتاس في العالم العربي، الشركات الأردنية في قائمة مؤسسة "أوّلاً" منصة المنطقة العربية للأخبار الاقتصادية والمالية، لأكبر 50 شركة عربية عالمية مدرجة من حيث الحضور الدولي خارج أسواقها الأساسية. وقام فريق الأبحاث في مؤسسة "أوّلاً" بتطوير معيار مئوي مركب ومثقّل، يصنف الشركات وفقاً للقطاعات والبلدان التي تعمل فيها بهدف متابعة وتيرة توسعها الدولي مستقبلاً. وتمّ استثناء المصارف من القائمة بسبب طبيعة نشاط عملها حيث أن التدفقات النقدية في قوائمها المالية لا تنعكس بالضرورة على مستويات الانفاق استثماري خارج حدود البلد الأم.

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وتكمن أهمية هذا الترتيب في قدرته على تسليط الضوء على الشركات العربية الرائدة التي حققت معدلات نمو متفوقة في الأسواق الدولية بهدف مشاركة وتحويل قصص نجاحها في أسواقها المحلية إلى الساحة العالمية، من خلال تعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، وزيادة كثافة شبكات التوزيع الجغرافي لمنتجاتها وتنويع مصادر دخلها مما يضمن استدامة نمو الأرباح وتنمية الخبرات المحلية.

وأحرزت شركة البوتاس العربية المرتبة الأولى محلياً والثانية والعشرين عربياً وذلك في ضوء النتائج المميزة التي تم تحقيقها على كافة الأصعدة حيث أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ قرابة (127) مليون دينار أردني، وتكللت هذه النجاحات بتوزيع أرباح تجاوزت قيمتها (83) مليون دينار على المساهمين، وبنسبة 100% من رأس المال، وعلى صعيد إسهامات الشركة الوطنية رفدت شركة البوتاس العربية خزينة المملكة الأردنية الهاشمية بقرابة 80 مليون دينار، بالإضافة الى تدعيمها الميزان التجاري للمملكة بقرابة 11.6% من قيمة الصادرات الوطنية. وعلى صعيد المشاركة العالمية واستهداف الأسواق العالمية الجديدة تمكنت شركة البوتاس العربية من تصدير منتجاتها إلى ما يقارب 40 بلداً في ست قارات، ودفعت مستويات إنتاجها إلى تسجيل أرقام قياسية تجاوزت 2.6 مليون طن من مادة البوتاس.



ومن حيث التصنيف وفقاً للمعيار المطبق، فقد حققت شركة البوتاس العربية المركز الثاني وعشرين بواقع مؤشرٍ بلغ 63.8 نقطة معيارية وبلغ إجمالي ايرادات الشركة في عام 2019 نحو 711 مليون دولار أميركي وشكلت الإيرادات الخارجية منها ما نسبته 91% (648 مليون دولار أمريكي) وبنسبة نمو في الايرادات الخارجية بلغت 5.2%.