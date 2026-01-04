البوتاس العربية وإدارة الأزمات

الوكيل الإخباري- تعتبر شركة البوتاس العربية من أهم وأنجح الشركات على المستوى المحلي والعالمي والتي وضعت لنفسها بصمة واضحة للعيان في مجال الأسمدة العالمية وفي مجال الدور المحلي الهام في رفد خزينة الوطن وفي خدمة المجتمع المحلي .

وفي عام 2019 كان هناك نقلة نوعية في المستوى الإداري ، فبعد استلام الإدارة الأردنية الوطنية إدارة الشركة من خلال طاقم إداري ذو نظرة ثاقبة ونظرة وطنية ، حيث تسلم رئاسة مجلس الإدارة المهندس شحادة أبو هديب وتسلم الرئاسة التنفيذي الدكتور معن النسور مع طاقم من نواب الرئيس التنفيذي أصحاب الخبرة الإدارية والفنية .



فكان هناك اهتمام واضح في الخطط الاستراتيجية للشركة ، سواء قصيرة الأمدة او طويلة الأمد ، مع المتابعة الحثيثة لهذه الخطط و البرامج والتي أثبتت نجاعتها في إدارة الملف التسويقي والملف التوسعي للشركة وادامة المصانع ، بالإضافة الى خطط إدارة الأزمات ، والتي بدأت من خلال أزمة كورونا ، وأدارت الشركة هذا الملف وهذا الموقف بكل حرفية ، وأثبتت أن الإدارة الوطنية الأردنية على قدر كبير من الفكر والرؤية التي تستطيع تحقيقها ، فحصلت الشركة على الإنتاج القياسي والمبيعات القياسية والارباح العالية وبأقل عدد من العمال ، فهذا هو النجاح والتميز في إدارة الموقف وإدارة الأزمات .



ونجحت الشركة في تنويع المنتجات ودخول الأسواق الدولية فكان تحدي كبير ولكن الشركة دخلت بكل قوة وفتحت أسواق عالمية جديدة ، بجهد كبير وواضع من الإدارة التنفيذية التي ما توانت على بذلك كل جهد وتنفيذ كل فكرة من شأنها رفع مكانة الشركة العالمية ، لذا كان من أهم المشاريع هو مبنى البحث والتطوير الفريد والذي سيكون نموذجا قيماً للشركة ، بالإضافة الى مشروع المصنع الجديد ومشروع التوسع الجنوبي ، حيث ستسهم هذه المشاريع في رفد إنتاجية الشركة ومبيعاتها وارباحها ، وتشغيل الايدي العاملة .



وعلى الساحة المحلية ، فقد كان للشركة دور مهم في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل الآف العمال من خلال وظائف الشركة ووظائف المقاولين العاملين في مشاريع الشركة التوسعية .

وكان أهم احداث هذه المرحلة زيارتين لجلالة الملك عبدالله الثاني المفدى وولي عهد الميمون الى ربوع الشركة لتتشرف الشركة بهذه الزيارة وتنعم بالإشادة الملكية على أداء الشركة وادارتها والعاملين بالإضافة الى اطلاق العديد من المشاريع الهامة للشركة وللوطن .



كما كان من الاحداث الهامة زيارتين لدولة رئيس الوزراء ، بالإضافة الى زيارة العديد من الوزراء والسفراء والجهات الرسمية والجهات المحلية .



إن إدارة البوتاس العربية دائما في الميدان ، فنراها في الأزمان تقوم بالأشراف المباشر على تنفيذ وحل المشكلات الهامة ، وتضع كافة امكانياتها في خدمة المعنيين من وزارة الاشغال ووزارة الإدارة المحلية وبلدياتها وغيرها من الخدمات التي من شأنها حل هذه المشكلات بأسرع وقت ممكن وخدمة لكافة المواطنين .



إن شركة البوتاس ستبقى دائما المثال الكبير للشركات ، قدوة لها في التميز ، وستبقى دائما الشركة وكافة إمكانياتها في خدمة هذا الوطن ، لتقوم بواجبها الوطني وتقوم بدورها التي نذرت نفسها له ، ليبقى هذا الوطن بكل خير ان شاء الله في ظل قيادة هاشمية حكيمة .

حفظ الله هذا الوطن وحفظ قيادته وشعبه

وحفظ الله هذه الشركة لتبقى منارة اقتصادية على المستوى المحلي والعالمي

كل الاحترام والتقدير الى إدارة الشركة وعمالها

والى الامام



سامح العبادلة